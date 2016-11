La spirale infernale

Réagissez

Les années 1980 ont été caricaturées, par le dessinateur Slim, par la joie d’un Algérien qui a réussi à se «débrouiller» une plaquette d'œufs bien pleine, alors que sévissait une terrible pénurie de biens et services.

Cette décennie noire, rappelons-le, s’est effondrée sur les pavés sanglants de la capitale, prise d’assaut par une jeunesse en pleine révolte contre le système politique dépravé de l’époque. Risque-t-on de revivre ce scénario qui a ébranlé l’Algérie, jeté les bases d’une réelle ouverture démocratique mais, en même temps, ouvert la voie à l’intégrisme religieux assassin ? Non, si l'on considère qu'aujourd'hui, le niveau de vie de l’Algérien est relativement supérieur à celui des années 1980, que l’espérance de vie a été améliorée en grande partie grâce aux transferts sociaux et aux différents régimes de subventions, certes très coûteux car non ciblés, permis par une généreuse manne pétrolière largement utilisée par le pouvoir politique pour baigner dans un maximum de paix sociale.

Depuis le début des années 2000, la population a retrouvé un certain «équilibre psycho» sensiblement amélioré par le retour de la sécurité, avec le déclin du terrorisme. Ces quinze dernières années, le syndrome de la plaquette d’œufs n’a été qu’un mauvais souvenir, particulièrement pour les jeunes de moins de 25 ans qui ont grandi avec tous les attributs d’une société de consommation à l’occidentale. Cette Algérie-là, quelque peu apaisée socialement — bien que persistent de fortes inégalités entre populations et zones d’habitation, dénoncées par le recours aux émeutes ciblées — est aujourd’hui remise en cause par le retournement structurel du marché pétrolier. Le Trésor public est de plus en plus incapable d’assurer les fortes dépenses liées aux salaires de millions de fonctionnaires, au fonctionnement des caisses de retraite et des services publics et à l’importation de produits de consommation de base.

Ayant gravement négligé de développer l’économie algérienne, ces quinze dernières années, l’Etat se retrouve dans la situation de la cigale de la fable de La Fontaine : en plein désarroi. Les mesures dites institutionnelles, telles que l’emprunt obligataire et la bancarisation de l’argent de l’informel vite épuisées (sans efficacité), les pouvoirs publics lorgnent vers les citoyens. Le contenu de la loi de finances 2017 est sans appel, c’est sur le dos de la population que vont reposer les finances publiques. Une avalanche de taxes est proposée pour 2017, la plus redoutable étant le passage de 17% à 19% du taux de la TVA, ce qui signifie que l’ensemble des produits et services seront revus à la hausse, importés ou produits localement.

Amorcée depuis une année, la rareté des biens va s’accélérer, leurs prix avec, faisant le lit d’un marché parallèle aussi juteux qu’impitoyable. Le retour de la plaquette d’œufs, chère à Slim, n’est pas une vue de l’esprit et, dans son sillage, la résurgence de troubles sociaux et d’émeutes ainsi que l’installation de la loi du plus fort et du plus débrouillard. Le risque est de voir les jeunes, privés, à la différence de leurs aînés, des cultures salvatrices de la patience et de la frugalité, verser dans la violence extrême. D’autant que leur nombre a doublé par rapport à la décennie 1980 et le monde des valeurs dans lequel ils baignent s’est gravement effrité. L’éminent professeur en psychiatrie, Farid Kacha, parle de «perversion» de la société depuis l’avènement du terrorisme et que l’Etat s’est effacé. Il note que «nous sommes dans une société qui transmet des valeurs négatives, les anciennes valeurs ont disparu, sans qu’il y ait acquisition d’autres, dites modernes, comme l’éthique, la morale, le respect du voisin, la nécessité de vivre en commun» (El Watan du 12 novembre). Arrêter cette spirale infernale est le défi actuel, mais le pouvoir a une autre préoccupation : sa survie politique.