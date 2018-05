La poudre aux yeux arabo-musulmane

Réagissez

Un sommet des chefs d’Etat des pays membres de l’Organisation de la coopération islamique s’est tenu hier à Istanbul, à la demande de son président en exercice, Recep Tayyip Erdogan. La réunion, qui se veut une réponse au bain de sang perpétré par Israël dans la bande de Ghaza, qui a fait plus de 60 morts et 2500 blessés, se tient dans l’indifférence la plus totale.

Et les médias, notamment les agences de presse, lui accordent peu d’importance. Une indifférence qui souligne le peu de poids du monde arabo-musulman sur la scène internationale. Et il y a des raisons à cela. Aucune action concrète pour punir Israël de ses crimes n’est envisagée. Ce sommet va se contenter d’envoyer «un message clair et fort» aux dirigeants israéliens, ce qui n’empêchera pas un criminel comme Benyamin Netanyahu de dormir sur ses deux oreilles et de récidiver, si l’envie lui en prend. Il n’a aucune raison d’agir autrement. Les Israéliens connaissent bien le monde arabo-musulman. Ils savent que les Arabes sont des spécialistes des discours belliqueux sans lendemain. Le président turc ne les impressionne pas non plus. Lui aussi utilise la cause palestinienne à des fins de politique intérieure.

Quand les Israéliens ont perpétré leur massacre, il s’est contenté de rappeler «temporairement» son ambassadeur à Tel-Aviv et son consul à Jérusalem. L’amitié israélo-turque est au-dessus de tout ! M. Erdogan saisit tout simplement l’occasion pour tenter de redorer son blason au moment où la Turquie est engagée dans une campagne électorale pour l'élection présidentielle anticipée prévue le 24 mai courant. Le chef de l’Etat turc est surtout un nationaliste qui travaille pour restaurer l’influence du califat ottoman et prendre le leadership d’un monde arabo-musulman en totale décrépitude et qui n’est même pas capable de faire front contre Israël, mais a le «courage» de faire la guerre à un malheureux peuple comme celui du Yémen et à comploter pour affaiblir des pays déjà à terre comme la Syrie, l’Irak ou la Libye.

L’OCI, qui est une création saoudienne destinée à répandre le wahhabisme, n’est pas en mesure de développer une autre politique que celle voulue par Riyad. Comment attendre quelque chose de la famille des Al Saoud alors qu’ils sont devenus les sous-traitants d’Israël, avec lequel ils ont noué un partenariat stratégique, après avoir financé le terrorisme islamiste dans le monde ? Acculée, cette famille tente aujourd’hui de donner des gages à l’Amérique et à l’Occident en général après avoir fait acte de repentance.

Peut-on demander à l’Egypte, qui a été la principale puissance de la ligne de front, de couper ses liens avec Israël, alors qu’elle vit dans une grave crise économique et qu’elle ne boucle les fins de mois que grâce à l’aide américaine et aux subsides saoudiens ? Sans parler d’autres pays arabes, comme le Maroc et les monarchies du Golfe, eux aussi engagés dans des rapports, y compris militaires, avec Israël devenu ainsi le gendarme du monde arabe. Ce n’est pas avec de tels pays qu’on verra des décisions concrètes contre Netanyahu et ses crimes de guerre. L’hypocrisie arabe est toujours en action contre le peuple palestinien.