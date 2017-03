La pire catastrophe

Réagissez

La tragédie syrienne a entamé hier sa sixième année d’horreurs, de malheurs et de larmes avec un double attentat-suicide dans la capitale Damas. Hier, on a compté des dizaines de morts et de blessés, comme on en compte pratiquement chaque jour à travers le pays aujourd’hui en ruine, totalement dévasté et une population exsangue et traumatisée par six années de guerre. Moins d’une semaine auparavant, Damas avait déjà été la cible d’une double attaque terroriste dans la vieille ville.

La folie meurtrière du groupe terroriste Daech semble ne pas avoir de limites, au point de prendre pour cible la capitale et sa population, alors que le reste du pays est ravagé et n’est plus que ruines et désolation. Au point que l’ONU n’a pas hésité à qualifier la situation en Syrie de «pire catastrophe provoquée par l’homme depuis la Seconde Guerre mondiale».

Sinon, comment décrire aujourd’hui une situation, où sur une population de 23 millions d'âmes avant le début de la crise, plus de la moitié des habitants ont été contraints de fuir leurs demeures et où l’on enregistre jusqu’à aujourd’hui plus de 300 000 morts et des millions de réfugiés dans les pays voisins et d’exilés dans les pays d’Europe et d’Amérique.

Après avoir exploité le mécontentement d’une partie de la population syrienne contre le régime de Bachar Al Assad, encouragé et soutenu les groupes terroristes comme Al Qaîda, et autre Front Al Nosra, relayés par les monarchies conservatrices, Arabie Saoudite en tête, les puissances occidentales sont amenées à parler depuis moins d’une année de la nécessité d’une solution politique au conflit qui dure depuis six ans.

Et ce, plus exactement depuis l’ampleur prise par le terrorisme avec la création de l’organisation autoproclamée Etat islamique en Irak en Syrie (ISIS), qui est parvenue à contrôler un territoire à cheval sur les deux pays et les répercussions qu’elle a eues au plan international avec l’essaimage d’organisations criminelles au-delà de la région du Moyen-Orient.

Aujourd’hui, tout le monde s’accorde à dire que la paix impose l’élimination du terrorisme, même si en sous-main des puissances occidentales et des pays comme l’Arabie Saoudite ou le Qatar continuent d’apporter leur soutien matériel et politique à des groupes islamistes armés qui évoluent dans la nébuleuse terroriste. Le conflit s’est du coup «mondialisé», au point où on compte aujourd’hui une soixantaine de pays qui se trouvent impliqués de près ou de loin dans le dossier syrien et agissent à travers différents canaux pour le faire évoluer.

Des pourparlers de paix ont été engagés à Genève à travers quatre séries et trois rounds dans le processus d’Astana sans qu’il y ait d’avancée significative vers la paix. Les blocages subsistent et sont encore nombreux, même si au niveau des Nations unies on considère qu’aussi bien le gouvernement syrien que l’opposition doivent participer d’une manière constructive et sans conditions préalables à ces négociations

de paix.