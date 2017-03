La Ligue en question

Réagissez

Un sommet arabe s’ouvre aujourd’hui en Jordanie, une règle depuis quelques années, mais unique changement dans le fonctionnement de la Ligue arabe. Un record pour une organisation qui a vu le jour le 22 mars 1945 et qui représente quelque quatre cent millions de personnes. Encore que les données sont encore nombreuses tout autant que les axes de travail qu’elle s’était fixés, comme sa Charte et un traité de défense commune et de coopération économique, signé en 1950 qui font d’elle la plus ancienne organisation régionale. Sauf que, à l’ère des sous-ensembles de ce type, la Ligue des Etats arabes, parait bloquée. La situation est telle que son secrétaire général a exhorté lundi, les pays membres à déployer plus d'efforts pour résoudre le conflit en Syrie plutôt que de laisser d'autres puissances prendre en mains le destin de ce pays. « Il n'est pas juste que ce genre de crise terrible se retrouve entre les mains de puissances internationales et régionales qui peuvent les gérer à leur guise et les contrôler selon leurs propres intérêts», a-t-il lancé. Bien avant lui, certains dirigeants arabes se livraient déjà au sujet de la Syrie à un constat encore plus amer.

C’est pourquoi estimait-on déjà, il était nécessaire d’engager des réformes, et même de profondes révisions quant au fonctionnement de la Ligue pour en faire un instrument efficace de ce que l’on appelle l’action arabe commune. C’est même un préalable, et il en est même question depuis des années déjà, puisque des efforts ont été déployés en ce sens, avec notamment un rapport portant le nom de son auteur, M. Lakhdar Brahimi, ancien ministre algérien des Affaires étrangères, et personnalité bien connue au sein même de la Ligue arabe. Pourquoi donc un tel black out sur un projet ancien qui aurait au moins permis à l’organisation arabe de fonctionner autrement, comme toutes les autres institutions du même genre à travers le monde. Ce qu’on appelle un fonctionnement démocratique, soit un vote à la majorité des Etats membres. Plus qu’une simple mise à jour, mais un renvoi à un fonctionnement plus juste, puisque porté par la majorité des membres. Et pourtant, il en est question depuis au moins une dizaine d’années, mais rien n’a été fait alors que des pays arabes vivent certainement les crises les plus graves de ces dernières années, et même les guerres les plus complexes comme c’est le cas en Syrie. L’Algérie n’a pas manqué d’en parler, et de souligner avec insistance que le monde arabe est en train de subir des conflits sans avoir les moyens de les régler en raison d’ «une paralysie du système de la Ligue et aux méthodes obsolètes qui sont à revoir». C’est bien de cela qu’il s’agit, une question d’efficacité elle-même liée à une espèce blocage qui tranche avec les discours, voire les remet en cause tout simplement. Il y a donc lieu d’agir en amont, autrement dit, libérer l’action, et ainsi aller dans le sens de la Charte de la Ligue arabe.