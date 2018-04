La lettre posthume de Hocine Aït Ahmed

Réagissez

Les turbulences que connaît le parti de feu Hocine Aït Ahmed, le Front des forces socialistes (FFS), étaient attendues et inévitables après le décès de son leader. La disparition d’un chef de parti charismatique ouvre fatalement une phase de flottement, d’incertitude, de repositionnement, de luttes internes claniques pour la prise de pouvoir et la succession.

C’est le temps d’une mise à plat qui se fait souvent dans la douleur, les déchirements, les compromis, voire les compromissions, pour faire pencher la balance des rapports de force dans un sens ou un autre. Fort de son riche passé historique, de son charisme et de son engagement dans le combat démocratique et identitaire, «Da L’hocine», comme aimaient à l’appeler affectueusement les militants du FFS, avait réussi, durant son long règne, à imprimer au parti une stabilité dans son fonctionnement et une continuité dans la ligne programmatique tracée par cette formation à sa création. Ce n’est pas la première fois dans l’histoire récente du FFS que le parti est secoué par des crises internes autour de la problématique de la vie démocratique en son sein, étalées sur la place publique et poussant de nombreux cadres à la démission.

L’aura, la clairvoyance politique, l’autorité politique et morale reconnue à son leader ont fait que le parti a tant bien que mal résisté aux coups de boutoir de l’intérieur et de l’extérieur du FFS. Au crépuscule de sa vie politique et de sa vie tout court, des voix en off n’ont pas tardé à s’exprimer, de l’intérieur du parti, dans l’entourage des cadres qui s’estimaient marginalisés par l’instance présidentielle collégiale, pour dénoncer le pouvoir personnel et absolu, le «zaïmisme» du chef. Mais pour autant, jamais la défiance de l’autorité centrale du parti incarnée par Aït Ahmed n’a été assumée publiquement par les «redresseurs» du parti.

Par respect, déférence et fidélité à l’homme consensuel que fut Aït Ahmed, pour toutes les générations de militants du parti, il n’a jamais été – du moins ouvertement – mêlé dans les luttes sourdes qui ont traversé le FFS au cours de ces dernières années. Et d’ailleurs, en fin stratège, c’est principalement pour éteindre les feux de la «fitna», qui menaçait la cohésion et la pérennité du parti, que Hocine Aït Ahmed a introduit une forme de gouvernance inédite dans la vie politique nationale : la présidence collégiale au sein du FFS.

Les commentaires assez durs, pour un parti qui nous a toujours habitués à la retenue et au sens des responsabilités, livrés à chaud lors du dernier congrès par les cadres dirigeants du FFS en activité ou en rupture de ban avec la direction politique actuelle, sont symptomatiques des tiraillements qui affleurent au grand jour au sein du parti.

Les conditions houleuses dans lesquelles se sont tenus les travaux de ces assises, dont l’objectif immédiat est de faire face à une vacance de pouvoir induite par l’implosion de l’instance présidentielle, suite à la démission de Ali Laskri, préfigurent les joutes politiques déterminantes qui s’annoncent pour le parti dans la perspective du congrès ordinaire prévu en 2019. Ajournées à l’occasion de ce congrès organique, les prochaines assises du parti ne pourront pas faire l’économie du débat de fond sur l’héritage politique et la ligne programmatique du projet de société imprimé par Hocine Aït Ahmed au FFS. De son repos éternel, il doit certainement se retourner dans sa tombe face au saut dans l’inconnu dans lequel se trouve plongé le parti après sa disparition !