La leçon sud-coréenne

Pour avoir été soupçonnée de connivence avec des hommes d’affaires et avoir participé à des opérations de corruption, la présidente sud-coréenne est destituée par le Parlement, composé de représentants du peuple. Loin de crier au scandale et de dénoncer le sort peu glorieux que la représentation nationale lui a consacré, la dame, pourtant connue pour sa fermeté, a reconnu ses tares et présenté des excuses au peuple. Une attitude qu’elle a déjà adoptée lors d’un autre scandale, de moindre ampleur : sa fille s’était permis de malmener le personnel navigant d’une société de transport aérien. La presse s’était saisie du dossier et la Présidente s’était excusée.

Au-delà des faits qui peuvent être parfois graves si les soupçons de corruption se confirment, la décision de la présidente de la Corée du Sud est noble. Contrairement aux réactions de certains autres dirigeants de par le monde qui résistent à ce genre d’affaires malgré le caractère irréfutable des preuves présentées par la justice, Park Geun-hye a fini par transmettre les rênes du pouvoir au Premier ministre de son pays.

Cela renvoie les citoyens des pays «émergents», dont le nôtre, à leur triste réalité.

Car malgré l’existence de plusieurs soupçons de corruption, la justice – ou ce qui est présenté tant que tel — dans ces pays n’agit presque jamais. Et si des juges téméraires se mettent à vouloir appliquer la loi, ils s'attirent les foudres des pouvoirs politiques qui contrôlent tout. C’est ce qui s’est passé il y a plus de cinq ans en Tunisie, lorsque tous les Tunisiens savaient que l’entourage du président déchu, Zine El Abidine Ben Ali, était corrompu jusqu’aux dents. Mais la justice, aux ordres, ne pouvait rien faire. C’était également le cas en l’Egypte où les enfants de Moubarak faisaient la pluie et le beau temps dans l’impunité la plus totale. Il a fallu que la rue se charge d’éloigner du pouvoir ces deux «raïs» pour que leurs fortunes soient rendues publiques. Et encore !

Chez nous, la situation est loin d’être exemplaire. La presse relève souvent des cas de corruption ou de soupçon de détournement de deniers publics. Mais étrangement, tout le monde est cité ou poursuivi en justice, sauf les politiques et hommes d’affaires influents. Que ce soient les affaires Khalifa, autoroute Est-Ouest ou encore Générale des concessions agricoles, ou tout récemment le scandale Sonatrach, tous les témoins ou accusés citent des noms de ministres ou de responsables politiques. Mais aucun n’est convoqué. Tout juste si Amar Ghoul, ancien ministre des Travaux publics, a été «entendu» comme témoin.

Pis, lorsque la classe politique ou les médias demandent des explications, la réponse est souvent détournée : «Avez-vous des preuves ?» répondent les concernés ou certains de leurs responsables. Et pour noyer davantage le poisson, l’ancien secrétaire général du FLN, Amar Saadani, a trouvé une belle parade : il a mis toutes les accusations et les soupçons sur le dos de l’ancien Département du renseignement et de la sécurité (DRS) coupable, à ses yeux, de «salir l’honneur» de ces gens.

Une attitude qui montre que la Corée du Sud, qui a donné au monde une belle leçon de développement lorsqu’elle est sortie du sous-développement dans les années 1980, ajoute un autre exemple en montrant que la grandeur d’un pays commence avant tout par une justice indépendante.