Bien qu’effective déjà depuis quelques années, la finance islamique occupe de nouveau le devant de l’actualité financière du pays avec la décision des pouvoirs publics de dynamiser et de généraliser l’usage de la finance «halal» dans les transactions bancaires en l’élargissant aux banques publiques. Une campagne est lancée à cet effet pour capter cette importante masse fiduciaire qui échappe au circuit bancaire pour des considérations religieuses – le refus de la perception de la «riba» (les intérêts) ; pratique proscrite par la charia islamique – ou pour d’autres raisons peu orthodoxes, liées à l’économie informelle. L’effort pédagogique déployé par les pouvoirs publics pour vendre ce produit financier en vantant ses avantages, que l’on découvre subitement aujourd’hui, apparaît d’autant suspect que cette opération frappée officiellement du sceau de la spiritualité retrouvée semble cacher mal les objectifs purement financiers attendus de cette opération. Cette énième tentative de drainer l’épargne des ménages et l’argent de l’informel en jouant cette fois-ci sur la corde sensible de la religiosité après l’échec de l’opération de l’emprunt obligataire renvoie l’image d’un Etat qui ne lésine sur aucun moyen pour se sortir de l’impasse politique dans laquelle il se trouve du fait de l’absence de légitimité aggravée par les effets de la crise économique.

En actionnant ce levier pour mobiliser l’épargne oisive ou recyclée dans les activités de l’informel échappant aux circuits bancaires, l’Etat va donner du grain à moudre aux islamistes qui ont bâti leur opposition au système sur le caractère «impie» du pouvoir et la laïcisation rampante du système de gouvernance du pays. Pour eux, l’Etat ne fait que reconnaître de manière explicite que le fonctionnement de nos banques n’est pas «halal» et en totale conformité avec les préceptes de l’islam.

Cette cohabitation nouvelle entre les deux systèmes bancaires : islamique et «laïque» – si on peut oser cette qualification – va fatalement créer un climat de rude concurrence entre les deux produits bancaires. Le risque, bien réel, est que cette émulation qui est souhaitée et souhaitable pour améliorer les performances et la productivité du système bancaire dans son ensemble ne repose pas sur des bases qui relèvent de l’orthodoxie financière mais sur des déterminismes religieux. Dans ce combat byzantin qui s’ouvre au sein de l’institution bancaire pour la conquête du marché bancaire, tout plaide, en apparence, pour le développement rapide du segment de la finance islamique dès lors qu’il existe une forte demande sociale en la matière. Mais ce n’est pas parce que le verrou de l’illicite réclamé par une certaine clientèle a sauté que l’activité bancaire va s’animer ! Le plus grand préalable à la promotion du secteur bancaire n’est pas d’ordre moral et religieux ; il est lié à la vision économique et financière, à la stratégie globale du développement du pays, à la confiance, à la transparence dans la gestion des institutions. Quelle que soit la couleur de l’argent – «vert» ou arc-en-ciel – de l’épargne drainé par les banques et la bannière sous laquelle celles-ci se déclinent, le renouveau du système bancaire dans sa globalité passe par la mise en place de banques réellement citoyennes et populaires. Des banques qui ne soient pas réduites, comme c’est le cas, à des sigles et des slogans creux.