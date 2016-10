Réagissez

Dans quelques jours l’Algérie commémorera le 1er Novembre. Plus de 62 ans après, l’indépendance acquise par les armes et par les sacrifices des Algériens, la construction d’un pays où il ferait bon vivre semble un objectif qui s’éloigne de plus en plus. «L’immobilisme et la routine» qui avaient frappé le Mouvement national et que dénonçaient les rédacteurs de la déclaration du FLN contrarient, aujourd’hui encore, le projet — affiné tout au long des 7 ans et demi de lutte — d’édifier un Etat démocratique protecteur, une économie moderne tournée vers la satisfaction des besoins des Algériens, une société plus juste d’où seraient bannies la misère et l’exploitation…

Plus d’un demi-siècle après l’indépendance, la souveraineté du peuple recouvrée — du moins dans les textes fondamentaux et fondateurs de l’Algérie — que reste-t-il de ces nobles idéaux ou, pour être moins emphatique, de ces objectifs à atteindre, à réaliser ?

Le bilan constate assurément la faillite d’un système qui s’est imposé au détriment de la souveraineté populaire confisquée par des castes, des «cabinets noirs», des aréopages diffus de personnes où sont fait les «meilleurs choix», prises les «bonnes décisions» pour les Algériens relégués au rang de «mineurs», privés du droit élémentaire de choisir librement leurs représentants. Le «peuple» n’étant réduit qu’à entériner des «options» arrêtées en son nom par ceux qui ont accaparé le pouvoir. Tout le reste n’étant qu’illusions. Les «illusionnistes» ont su s’entourer de courtisans et de «danseuses du ventre», convoqués à tout moment pour louer les vertus des gouvernants au travers d’appareils et d’organisations vouées au destin du pouvoir. L’autoritarisme et le clientélisme ont pris le dessus sur la démocratie.

Les échecs sont là, patents, sur tous les plans, notamment depuis moins 20 ans. En premier lieu celui qui a réduit le sort ou l’avenir des Algériens à dépendre de fluctuations du prix baril de pétrole sur les marchés étrangers. Les pratiques de prédation et la corruption généralisée qui ont gangrené cette économie de rente n’ont fait qu’accentuer le naufrage généralisé du pays. Quand on sait qu’en moins de deux décennies les exportations d'hydrocarbures, bénéficiant d’une conjoncture internationale favorable, ont rapporté entre 900 et 1200 milliards de dollars au pays sans que l’on ait pour autant éradiqué la précarité. Elle menace aujourd’hui de plus en plus de catégories de la population, jusqu’aux couches moyennes. Tandis que des fortunes mal acquises, où sont impliqués des hommes du système, se sont constituées ici et à l’étranger. Et ce, dans l’impunité la plus totale.

La désillusion est immense, le sentiment que l’on a raté le rendez-vous avec le développement encore plus. Tout ceci par la faute des gouvernants. C’est d’abord leur faillite. Dans ce climat morose en 2016, face à de tels échecs, il se trouve des voix qui, toute honte bue, évoquent d’ores et déjà l’éventualité d’un cinquième mandat pour Abdelaziz Bouteflika, alors que depuis qu’il préside aux affaires du pays, jamais l’immobilisme et la routine n’ont atteint le degré actuel.