La dernière tentation de régression

En matière d’évolution politique, le pays préfère camper sur ses travers et même prendre le risque de la régression en ces temps périlleux de crise économique. Le «nouveau modèle» de gouvernance préconisé par les autorités pour faire face au bouleversement de la vie économique, induit par la chute des revenus des hydrocarbures, ne s’accompagne pas d’une démarche équivalente pour ouvrir de nouveaux horizons politiques. Entre velléités de retour à l’ère glaciaire et régénération du parti unique, les espoirs d’une reconstruction politique dans le sens de la démocratisation s’amenuisent de jour en jour.

Puisque le FLN demeure le métronome de la vie nationale, il est édifiant de s’arrêter sur les nouveaux éléments de langage prônés par son secrétaire général adoubé récemment. Quand il déclare que le «dialogue est clos» avec l’infortuné Belkhadem, qui essuie une double peine après les attaques au vitriol de Saadani, l’opinion publique peut comprendre que le débat avec le reste de la société est pareillement suspendu, vu que le rappel d’un engagement dans le militantisme il y a plus de 60 ans constitue l’argument prioritaire dans les réponses à des questions lancinantes. Le reste du débat politique au sein de cette formation, qui semble décidée à régenter la vie nationale dans les prochaines mandatures parlementaires et exécutives, est une référence permanente à l’autorité du chef de l’Etat.

Et les citoyens qui ont cru avoir acquis une culture politique apprendront que c’est le président de la République qui décidera de la candidature des ministres en exercice aux prochaines législatives. Dans le nouveau modèle politique, la participation à des élections n’est pas seulement conditionnée par la constitution d’un dossier conforme, mais également par l’obtention de l’aval présidentiel.

Un responsable d’une organisation de masse, membre du bureau politique du FLN a, par ailleurs, estimé que la décision de maintenir le BP de ce parti revient au premier responsable du pays, chef des armées. Banal pour ses promoteurs, ce discours politique n’est pas loin de constituer une «atteinte à l’institution présidentielle» qui fut pourtant une ligne rouge tracée avec fracas par le président du Conseil de la nation en juillet dernier. Le raidissement politique est assumé par les plus hauts centres de décision du pays, au vu de l’argumentaire accompagnant la nomination, hier, du président de la Haute instance de surveillance des élections.

47 partis ont ainsi exprimé leur accord, 9 ont avancé des réserves et 4 ont émis des «objections». L’arithmétique présidentielle suggère un soutien global et sans appel de la classe politique à la démarche des autorités. Ceci au moment où tous les grands partis, en dehors de ceux inféodés au système en place, se sont clairement inscrits en faux contre la proposition soumise à leur appréciation par le cabinet du Président. Les principales formations de l’opposition évacuent cette occultation officielle et décident de participer aux prochaines élections pour assurer leur survie. Quand le déni de la réalité adopté par le pouvoir à l’encontre de la classe politique sera étendu à toute la société, les conséquences seront autrement plus difficiles à gérer.