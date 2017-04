La chambre de torture

Réagissez

On croyait que l’ONU a dit ce qu’il fallait, et sans un mot de trop, sur le drame syrien et que le monde en avait pris acte. Du moins voulait-on bien le croire depuis que de nombreux pays occidentaux ont revu leur position à l’égard du chef de l’Etat syrien, autrement dit, la conduite de la transition telle qu’envisagée, et que plus aucune partie ne conteste désormais, et son propre avenir politique remis entre les mains du peuple syrien. Cela aurait dû donner un sérieux coup d’accélérateur au processus de négociation entre les principales parties en conflit, et que la guerre en question allait au moins baisser d’intensité.

Ce n’est nullement le cas, et ce qui vient de se produire devrait amener malheureusement une institution comme l’ONU à mettre à jour ses propres analyses. Le Haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme croyait avoir tout dit en déclarant le 14 mars dernier, soit il y a moins d’un mois, que le conflit syrien est «la pire catastrophe provoquée par l'homme depuis la Seconde Guerre mondiale». Dans ce document très récent, la commission d'enquête de l'ONU sur la Syrie a dénoncé une multitude de crimes commis par toutes les forces, faisant de la Syrie toute entière une «chambre de torture», avec un «immense raz de marée de sang et d’atrocités».

Un document qu’il faudra mettre à jour avec une attaque chimique contre la ville syrienne de Khan Cheikhoun qui a fait au moins 72 morts. L’on apprendra à ce sujet que l'aviation syrienne a bombardé un «entrepôt» des rebelles où étaient entreposées des «substances toxiques», ou encore «un atelier de fabrication de mines artisanales, destinées à des combattants en Irak». Qu’en déduira l’ONU de son côté, pressée de mener sa propre enquête ?

Un autre crime vient d’être perpétré et quelle en serait l’explication puisque les faits parlent d’eux-mêmes, et que l’on ne saurait justifier un massacre perpétré, ou impliquant, comme il se disait hier, des substances chimiques ? Y’en aura-t-il qui soit acceptée ? Qui en voudra alors que le consensus, qui semble se dégager depuis quelques jours, laisse espérer un retour de la diplomatie.

Le seuil de l’intolérable, qu’il faudra bien un jour définir et situer bien qu’il n’y ait pas de guerre propre, a été franchi dès les premiers instants de cette guerre devenue complexe en raison de l’implication et l’intervention de plusieurs forces locales et étrangères. Mais le monde, encore lui, peut vraiment aider à bannir de telles notions ainsi que les guerres, avec l’instauration de plus de justice.

Et même au nom de leur propre intérêt, des Etats ayant fini par reconnaître que de tels conflits menacent leur propre sécurité. La Syrie est véritablement considérée par les stratèges comme un cas à part, le flux de migrants syriens n’en étant en aucun cas l’impact le plus dangereux. Ces pays le savent, et il est attendu d’eux qu’ils aident à mettre fin à cette guerre, et donc fermer cette chambre des tortures qui a conduit à la destruction d’un pays.