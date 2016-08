L’utopie de la relance sectorielle

Réagissez

Les dernières déclarations du ministre de l’Aménagement du territoire et du Tourisme, Abdelouahab Nouri, à partir de Jijel et ayant eu un large écho dans les médias, résument dans le même temps la crise qui frappe ce secteur et l’incapacité des autorités à y faire face. Après avoir constaté l’échec de la politique d’aménagement du littoral, le ministre annonçait, jeudi dernier, l’envoi d’une commission d’enquête dans les 14 wilayas côtières pour examiner la situation des Zones d’expansion touristiques (ZET). Ces terrains délimités et protégés par la loi ont été, de l’avis même du représentant du gouvernement, détournés de leur vocation, «squattés et érigés en zones d’habitation ou industrielles».

Ceci constitue déjà un drame pour le ministre du Tourisme qui n’aura dans le programme de ses prochaines sorties que la visite de quelques hôtels en cours de construction. Pour le gouvernement, il s’agit d’une très mauvaise nouvelle à l’heure où les projections de «diversification économique» s’appuient prioritairement sur le tourisme ainsi que l’agriculture. Si le patrimoine des zones côtières est dilapidé, c’est une bonne partie des atouts pour la relance de l’activité touristique qui part en fumée. Pour le tourisme de montagne, où les coûts des investissements sont plus lourds, le dossier n’est toujours pas ouvert dans les régions concernées, encore moins au sein de l’administration centrale. Celle-ci va enfin bouger, s’agissant de la situation sur le littoral, mais pour sévir dans un contexte d’urgence.

Si l’état des lieux dressé par le ministre correspond au constat fait depuis de nombreuses années par quelques parties, dont la presse, sa réponse relative à l’envoi d’une commission d’enquête sur l’ensemble des wilayas côtières du pays suscite des interrogations. Cela commandera, de prime abord, un encadrement humain considérable pour pouvoir plancher sur les dossiers de plus d’une centaine de zones touristiques — la wilaya de Jijel en compte à elle seule 19.

En termes de temps, cela nécessitera, si l’on prend en compte les lourdeurs traditionnelles de l’administration, plusieurs années. Autrement dit, quand la crise économique aura complètement défait le pays. En lieu et place d’annoncer cette mesure d’enquête ministérielle qui apparaît comme un limogeage collectif des directeurs locaux du tourisme, le premier responsable du secteur aurait pu prendre l’initiative d’auditionner ses représentants dans les wilayas qui auraient sans doute quelques révélations à faire. Les crises sectorielles et locales ont souvent leur explication au niveau politique et central. Des notabilités évoluant à la périphérie ou dans le système politique en place ont cette caractéristique de faire prospérer leurs affaires en sourdine au niveau local.

La dilapidation et le bradage du patrimoine foncier et immobilier public a été l’activité la mieux partagée dans le pays depuis de nombreuses années. Le challenge de la bonne gouvernance apparaît totalement impossible à réussir dans un secteur déterminé, indépendamment des autres. L’impasse politique a ceci de fatidique de paralyser concomitamment tous les secteurs de la vie nationale.