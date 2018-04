L’utile et le négligeable

Réagissez

Il n’y a pas lieu d’encourager le tourisme dans le sud du pays, de peur d’une éventuelle prise d’otage. C’est le message du Premier ministre, Ahmed Ouyahia, lors de sa récente conférence de presse.

On ne peut imaginer pire déclaration officielle avant la tenue du 1er Forum international pour la promotion de la culture et du tourisme sahariens, prévu aujourd’hui et demain à Tamanrasset, en présence de représentants de deux grands pays très connus et courtisés par les voyagistes.

Cette prise de position contredit la volonté affichée par le gouvernement «d’après crise» d’encourager le secteur du tourisme, grand pourvoyeur de devises pour diversifier les sources de richesse actuellement basées sur la seule manne pétrolière. Là aussi, on peut rappeler au Premier ministre Ouyahia que tout notre pétrole se situe au sud du pays.

Alors comment justifier cette ambivalence de vision dans la gestion des secteurs d’une même région du pays, sinon par la conception égoïste d’un Sahara utile de ce qui ne l’est pas ou peu. Si l’argent des hydrocarbures est fortement apprécié, le développement du tourisme, dont l’homme en est l’essence même, demeure un domaine négligé à souhait et qu’on peut remettre à plus tard indéfiniment.

Cette vision réductrice prolonge l’isolement des populations pas vraiment gâtées par le climat le long de l’année. Leur salut est étroitement lié au développement du tourisme avec toutes ses composantes.

La demande interne en expansion permanente, ajoutée à une clientèle étrangère très friande des innombrables curiosités du désert algérien, une forte dynamique secouent les promoteurs du tourisme saharien organisés en agences de voyages pourvues de moyens de locomotion tout-terrain et même propriétaires de camps d’hébergement au goût des aventuriers à la recherche de dépaysement.

La croissance fulgurante de ce secteur ne se limite plus à l’animation des quelques jours de fêtes de fin d’année ou de la sbeiba, mais s’invite dans l’organisation de raids ou de rallyes, y compris au féminin, à l’image du Rallye des Gazelles.

Alors, il ne sera pas exagéré de dire que grâce à cette dynamique impulsée par les promoteurs du tourisme au sud du pays, bien rassurés par les différents services de l’armée nationale, que des organismes internationaux ont fini par faire confiance à notre pays pour souhaiter revenir y organiser une manifestation sportive de grande envergure ayant vu le jour en Algérie, en l’occurrence le Paris-Dakar. Il convient de rappeler, à juste titre, que ce rendez-vous planétaire avait justement quitté notre pays pour des raisons sécuritaires !