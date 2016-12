L’ONU enfin

Réagissez

Enfin, dira-t-on, l’ONU a pu se défaire du bâillon qui lui était imposé, et dire ce que le monde pense de la question palestinienne, en dénonçant la colonisation israélienne. Cela s’est fait vendredi, et sans veto. Il s’agit bien d’une première depuis 1979, soit près de quarante ans, soit depuis l’époque où l’ONU utilisait, malgré elle, un double langage, parlant du peuple palestinien en Assemblée générale, et peu auparavant de réfugiés au niveau du Conseil de sécurité.

Et surtout, pas de question qui fâche, ou considérée comme telle au regard de la réaction israélienne. Avec quatorze voix pour, et pas la moindre opposition, les Etats-Unis recourant à l’abstention. Avec des données confirmées pour les uns, et rappelées avec force pour ceux qui refusent de l’admettre, c'est-à-dire que la Palestine est depuis 2012 membre de l’ONU, ce qui suppose des frontières clairement délimitées et internationalement reconnues. Sauf que celles-ci ont constamment été violées et repoussées par l’occupant israélien. Un peuple vit sous occupation israélienne, et c’est cette évidence qui vient d’être rappelée.

De ce point de vue, et parce qu’un pas important a été franchi, les Palestiniens ont le droit de parler de succès, amenant à considérer encore plus clairement la politique israélienne comme une agression contre un Etat membre de l’ONU. A l’inverse et il faut bien en parler, Israël créé par une résolution de l’ONU, et qui a toujours cherché à exclure l’Organisation internationale dans toute recherche de solution, a décidé de ne pas reconnaître cette résolution. Et pour cause, Israël entendait imposer sa solution qui excluait la création d’un Etat palestinien en étendant son occupation des Territoires palestiniens, refusant même une solution dite à un Etat.

Une déclaration de guerre que même des Israéliens considéraient comme telle, quand il leur arrive de parler, puisque le camp dit de la paix a été étouffé, et que l’ONU ne pouvait ignorer plus longtemps. Des milliers de logements étaient ainsi construits dans les Territoires palestiniens littéralement morcelés et sans la moindre continuité. Oslo, c’est du passé. «On ne peut en même temps défendre l'expansion des colonies israéliennes et une solution à deux Etats», comme le fait le Premier ministre israélien, a tout simplement relevé l'ambassadrice américaine aux Nations unies.

C’est aussi une vaste supercherie pour la majeure partie des Palestiniens. Et cela se voit tous les jours dans les formes de résistance qu’ils développent, aidés en cela par la communauté internationale qui par son vote en faveur de l’Etat palestinien, ou contre la colonisation israélienne, entend dénoncer l’injustice faite au peuple palestinien. Les Israéliens, qui croyaient que tout s’achète, se sont lourdement trompés, les représailles décidées contre certains Etats n’y changeront rien. Pour beaucoup, Israël constitue un véritable danger pour la paix internationale. Les nouvelles menaces ne sont pas sans lien avec ce qui se passe au Proche-Orient.