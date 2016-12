L’insondable dynamique

Réagissez

Le pouvoir en place est, de notoriété publique, à bout de souffle, à l’image du gouvernement qui collectionne les rétropédalages sur tous les dossiers en lieu et place du progrès économique tant attendu. Quand un Exécutif s’offre le luxe de se noyer dans une cour de récréation, incapable de mettre en place un calendrier des vacances scolaires, il n’y a pas grand espoir d’assister à un sursaut dans la gestion des affaires de la cité ou à l’avènement de la fameuse bonne gouvernance prêchée ces dernières années.

Le sort de l’actuel gouvernement semble scellé, après les crashs survenus notamment dans le département de la Santé ainsi que celui de l’Education nationale. Mais les nouveaux responsables qui vont remplacer une partie ou l’ensemble de l’équipe dirigeante seront fatalement frappés du syndrome de «ministres du 4e mandat» synonyme, dans son acception générale, d’inefficacité et d’inclinaison excessive à la concession et à la navigation à vue. L’échec sera immanquablement reconduit dans les nouvelles étapes de ce qui s’apparente à une fin de règne, dès lors que la période de transition réclamée par l’opposition politique est fermement et solidairement récusée par les clans au pouvoir.

«Pour une IIe République !» est le cri pathétique lancé hier par les dirigeants du FFS à l’occasion de la commémoration du premier anniversaire du décès du chef historique qui avait mené une opposition constante depuis l’indépendance du pays. Quel impact peut avoir cet appel au sein d’une société dont la frange la plus jeune a protesté dans les rues pour récolter une semaine de vacances supplémentaire et des adultes qui retiennent leur souffle à quelques jours de l’entrée en vigueur des nouvelles augmentations des prix ? Face à un sérail qui n’arrive pas à accorder ses discours ou à s’astreindre à un simple protocole dans un forum organisé à Alger, le décor est celui d’un désert politique et d’une société piégée dans ce qu’elle a de plus sensible : le pouvoir d’achat. Les alternatives démocratiques sont à réinventer à présent qu'Aït Ahmed est mort, Boudiaf assassiné et Saïd Sadi empêché de créer une simple association.

Le péril n’est pas, comme certains tentent de le faire croire, l’implantation de Daech dans le pays. Les Algériens ont subi — et ont survécu — l’épisode de la barbarie et en sont immunisés. Les terroristes ne sont que des bandits de grand chemin quand ils sont coupés de la population et la mort les pourchassera à leur première apparition. La grande inquiétude est la reconstitution en cours de la matrice politique islamiste dans un objectif d’accès graduel et résolu au pouvoir. Une insondable dynamique de regroupement est affichée ces derniers jours chez les partis prônant la prédominance de la religion dans l’action et la vie publiques. S’ils ne peuvent pas fomenter un retour à la subversion comme le fit le FIS au début des années 1990, ils n’ont pas d’autre programme que celui de la récession historique et de l’institutionnalisation de l’obscurantisme.