L’improbable sursaut

Le jour où le pouvoir se rendra compte que le meilleur remède à la crise économique, c’est la démocratie, il sera peut-être trop tard. La bonne gouvernance ne peut s’instaurer sans une ouverture sur la société, en captant ce qu’elle a de plus performant et de plus ambitieux pour la collectivité. Des cas de démocratie villageoise ayant permis de dépasser de nombreux problèmes de la vie quotidienne, allant de l’hygiène du milieu à l’adduction d’eau potable, ont fait école dans certaines régions du pays, en Kabylie notamment. Il suffit de recréer le forum citoyen, où tous les avis sont exposés et affinés, pour sortir de l’ornière de la bureaucratie et des budgets théoriques et retrouver, ainsi, le chemin serein du développement.

Dans le système politique en place, où les notions de démocratie et d’ouverture sont désapprises, se prévalant presque de hautes aptitudes à la malversation, le sursaut national est fortement improbable. Au moment où même les milieux d’affaires intégrés au système sont pris de frayeur, les signes d’un redémarrage économique se font de plus en plus rares. Il n’est offert, à l’opinion publique, que des assurances sur la volonté du chef de l’Etat d’atténuer les nouvelles dispositions d’austérité prévues dans le projet de loi de finances 2017.

Les chances de garantir la quiétude sociale par la seule tenue d’un Conseil des ministres ou d’une prochaine adoption des textes à l’APN sont dérisoires.

Les professions de foi au sein de la classe dirigeante et ses dépendances politiques ne font qu’exacerber l’inquiétude au sein des populations. Celles-ci savent que l’Etat n’a rien fait de notable ces dernières années pour bâtir un destin à la collectivité nationale. Le pays était trop riche pour être développé. A présent que le cours des richesses nationales est tombé sur le marché mondial, il ne subsiste que le discours officiel pour conjurer l’explosion tant redoutée. Plus fort que le discours, l’on n’hésite pas à organiser la comédie du pouvoir pour amuser une galerie inexistante. La réapparition médiatique du chef du FLN, à travers la mise en scène d’une réunion ordinaire en début de semaine, résume la déliquescence politique qui frappe le régime. Le patron du RND ne peut pas nier, cette fois-ci, que Néron est de retour.

Le défi économique est d’autant plus difficile à relever que la classe politique, née dans la douleur puis l’euphorie en 1989, a été méthodiquement déstructurée. C’est le caractère problématique d’une alternative au système en place qui inscrit dangereusement l’impasse actuelle dans la durée. Le débat au sein de l’opposition tourne autour de la participation ou non aux prochaines élections législatives.

Le consensus sur la nécessité impérieuse d’une réponse unifiée à la crise politique se fissure à l’approche d’un rendez-vous électoral qui, au mieux, ne fera que rehausser le statut social de quelques dizaines de futurs élus. Dans ce face-à-face entre un pouvoir engagé dans une vaine régénérescence et une classe politique en cours de déconnexion des réalités, seul le simple citoyen voit clairement que le pays va dans le mur.