L’effet boomerang

La justice algérienne se trouve face à un pesant dilemme avec le nouveau scandale de la surfacturation de la poudre de lait dans lequel serait impliqué un importateur algérien. Révélé par le quotidien français Le Monde reprenant les fuites des Panama Papers, ce nouveau pavé qui relance la chronique des comptes offshore dans les paradis fiscaux détenus par des Algériens, dont de hauts responsables, est venue remuer le couteau dans la plaie, rouvrir un dossier brûlant que l’on avait hâtivement fermé sans l’avoir jamais ouvert pour les raisons évidentes que l’on connaît.

Le parquet algérien, qui est resté étrangement silencieux face à d’autres scandales révélés par les Panamas Papers dans lesquels des noms de personnalités algériennes sont cités (dont Abdesselam Bouchouareb, ministre de l’Industrie et des Mines), pourra-t-il s’autosaisir ou donner suite à une plainte contre cet importateur de poudre de lait incriminé tout en continuant, par ailleurs, à détourner son regard des autres scandales de même nature qui ont éclaboussé de hauts responsables de l’Etat ? Même si les personnalités incriminées se sont exprimées dans les médias, niant en bloc les accusations de transfert illicite de capitaux portées à leur encontre, il reste que seule la justice — à condition qu’elle soit indépendante — peut blanchir ou condamner. C’est fort de leur justice que des Premiers ministres, des membres de gouvernement et de hautes personnalités de pays où l’Etat de droit n’est pas un slogan creux, épinglés par les Panama Papers, se sont retrouvés devant les tribunaux de leurs pays pour s’expliquer sur ce qui leur est reproché.

Aussi, ouvrir ce dossier de l’importateur de lait de poudre tout en continuant à couvrir d’un voile pudique les autres scandales exposerait inévitablement la justice algérienne, déjà décriée pour son absence d’indépendance, à de vives critiques. Cela donnera du grain à moudre à ceux qui dénoncent la justice à deux vitesses dans notre pays. Une chose est certaine : la justice algérienne ne peut pas éternellement rester les bras croisés devant ces scandales en série qui portent atteinte à l’économie nationale. D’autres affaires vont certainement sortir dans le cadre du scandale des paradis fiscaux ou dans d’autres dossiers de corruption et de blanchiment que l’opinion algérienne suit via les médias avant de tomber dans les oubliettes.

Qui se souvient de la fameuse liste des Algériens détenteurs de comptes numérotés dans la banque suisse HSBC qui a fini comme une comète, se désagrégeant face à l’impunité qu’offre le système aux actes de prédation de l’économie nationale ? Les Etats-Unis, la France et d’autres pays, qui ne jouent pas avec la morale publique, ont exigé et obtenu la levée du secret bancaire ouvrant des enquêtes sur leurs ressortissants clients de cette banque. En Algérie, motus et bouche cousue, comme toujours. La mise en place récente de l’Organe national de prévention et de lutte contre la corruption, que l’on dit indépendant, pourra-t-il changer quelque chose au traitement des affaires de corruption ? Les conditions de nomination de ses membres et ses prérogatives d’organe de veille sans pouvoir décisionnel ne le prédestinent pas à jouer un rôle de justicier. Mission que l’institution judiciaire, censée être au premier rang dans ce combat contre la grande délinquance économique et financière, peine à remplir.