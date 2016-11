L’austérité sans le bilan

Réagissez

Le retour à la réalité s’avère brutal pour les autorités comme pour la population. L’heure des bilans ne pouvait pas être empreinte de sérénité dans un pays où l’action publique a toujours été menée sans filet, celui d’une économie productive, réellement créatrice de richesses. Ce n’est pas dans l’antichambre de la cessation de paiement que l’on peut penser à la relance d’un système économique quasi inexistant. Les usines d’assemblage automobile, montées en épingle ces derniers temps, ne peuvent pas évacuer en quelques semaines des décennies d’abandon industriel dans le pays.

En présentant le projet de loi relatif à la retraite, la commission ad-hoc à l’APN a fait un rappel douloureux des «accidents» économiques vécus dans les années 1990, parallèlement au désastre politique de triste mémoire, à savoir la fermeture en série des entreprises publiques et la mise au chômage de milliers de travailleurs. Selon les promoteurs du texte de loi, le système de retraite «sans limite d’âge» avait été mis en place pour répondre à cette situation «exceptionnelle» de compression massive d’effectifs. Ce n’était pas seulement «dicté» par les institutions financières internationales, mais, en premier lieu, le résultat de la gestion du système politique qui avait pendant longtemps d’autres préoccupations que le développement du pays.

Le pouvoir en place à la période du démantèlent des défuntes EPL (entreprises publiques locales) n’avait pas intérêt à voir les contingents de nouveaux chômeurs manifester leur colère dans la rue. Il fallait les mettre à la «retraite» ou les «recycler» à travers le nouvel organisme de la CNAC. Cette caisse du chômage pouvait proposer des stages de moniteur d’auto-école à des ouvriers sortis des ateliers d’usinage mécanique. Des cautères sur une jambe de bois. Les cours du pétrole qui allaient remonter quelques années plus tard ont permis de financer tous ces organismes de l’urgence et d’en créer d’autres, comme ceux destinés à transformer des jeunes chômeurs en chefs d’entreprise.

A présent que la rente pétrolière s’est évaporée, le retour vers le réel, celui du travail et de l’effort soutenu pour mériter un niveau de vie meilleur, ne semble pas évident pour nombre de citoyens. Même des caciques de l’UGTA abandonnent leur casquette de pompier pour relayer les appels de leur base attachée à des «acquis sociaux» jugés irréversibles. La remise en cause du système de subvention en vigueur va créer davantage de tension et d’incompréhension. Pourtant, sans suivre les explications des experts, il suffit de prendre connaissance du projet, heureusement non concrétisé, d’un comité de quartier d’une grande ville qui, dans le cadre du tri sélectif des déchets, avait prévu un réceptacle pour collecter les quantités de pain non consommé...

Des réformes souvent impopulaires s’imposent à tous les pays qui se retrouvent à la croisée des chemins dans le domaine économique. La condition pour leur mise en œuvre n’est pas la force de l’argumentaire technique, mais la légitimité politique. En citant les moments économiquement sombres des années 1990, la commission de l’APN a incidemment mis le doigt sur une double problématique qui empêche le sursaut national. De même que la réconciliation ne peut pas se faire sans la justice, l’austérité ne peut pas être adoptée sans le bilan politique.