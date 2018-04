L’appel de la démocratie

Réagissez

La crise est profonde et multiforme, les solutions ne sont pas nombreuses. Il y a, en fait, un seul recours pour pouvoir reconstruire un destin national : le retour à l’authenticité.

Nul besoin de consulter l’opposition ou des spécialistes pour comprendre les raisons de l’effondrement qui touche le pays sur tous les plans, politique, culturel, socioéconomique... C’est le pouvoir lui-même qui tire les conséquences de sa propre gestion et des choix opérés depuis plusieurs décennies.

Dans le message présidentiel lu à l’occasion de la Journée du savoir, lundi dernier, il est noté que le pays est confronté à des «idées qui nous sont complètement étrangères et à d’effrayantes thèses religieuses qui ont été, dans un passé très proche, source de fitna et pourraient encore l’être si elles ne sont pas appréhendées avec clairvoyance».

La clairvoyance, ou, plus précisément, le courage politique, est de reconnaître la fin d’un dogme officiel et exclusif, d’une idéologie empruntée aux mouvements sectaires étrangers et transformée sans sommation en programme scolaire. Les développements de cette entreprise de déconstruction et d’agression culturelle ont été en effet effrayants et, à un certain moment, barbares.

Des générations d’Algériens ont été traumatisées, d’autres sacrifiées, parfois «égarées». Sans être celui du mea-culpa, le temps est aux grandes remises en cause. Le pouvoir est aidé en cela par l’évaporation de sa rente pétrolière, affichant, contre mauvaise fortune, une meilleure écoute à certaines requêtes populaires.

Langue nationale depuis les tragiques événements du printemps de 2001, tamazight est devenu «également langue officielle» dans la Constitution révisée de février 2016. Suite à des manifestations des lycéens entre deux grèves des syndicats des enseignants en décembre dernier, Yennayer est décrété jour férié, puis fête nationale. Presque toutes affaires cessantes en plein marasme économique, le gouvernement est instruit de mettre en place sans délai les outils juridiques de l’Académie de la langue amazighe.

Les praticiens et les chercheurs dans le domaine amazigh sont quasiment pris de court face à cet emballement officiel devant une cause brutalement tirée de l’oubli et de l’exclusion. La capacité de louvoiement du pouvoir étant réduite à sa plus simple expression, sinon nulle dans ce dossier, le challenge implique désormais les spécialistes de la langue amazighe pour porter leurs programmes et leur argumentaire à la connaissance de l’opinion publique, dont l’avis ne peut être évacué par les décideurs.

La consécration dans les faits du statut officiel de tamazight dépendra du travail d’aménagement de cette langue et à partir duquel débutera une réelle introduction dans le système éducatif, puis dans le monde de la recherche et des sciences.

Dans cette conjoncture politique et sociale périlleuse que vit le pays, les enseignements pouvant être tirés de la dynamique de reconnaissance du fait amazigh et ses implications sont immédiats et prêts à l’emploi. La véritable stabilité tant recherchée, plutôt vainement, par le pouvoir en place existe naturellement dans la société, perpétuant les valeurs traditionnelles de paix et de solidarité.

La réconciliation historique attendue par les Algériens n’est pas celle codifiée dans les textes de loi dans le but aléatoire d’éviter d’autres tragédies. La réhabilitation de la culture amazighe, porteuse de rationalité et d’ouverture aux autres, constituera l’antidote naturel contre tous les extrémismes. Après l’indépendance, le pays connaîtra l’émancipation quand l’appel d’Avril 1980, celui de la démocratie, sera enfin entendu.