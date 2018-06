Khamsès 5 et la terre du grand soleil troué (16)

Réagissez

Khamsès s'étant enfui à toutes jambes dans le grand désert au Royaume infini de la pierre sèche et des yeux mouillés, une joyeuse anarchie régnait sur la Terre du soleil troué, devenue République des amis, et personne ne s'est demandé pourquoi l'ancien Seigneur avait fait semblant de ne pas pouvoir marcher pendant toutes ces années, trop occupés à redécouvrir les libertés collectives et individuelles.

A l'extrême sud du pays, Hadj Stanley, ainsi nommé probablement pour couvrir son anonymat, avait trouvé refuge chez le grand cheikh Moulay Tchipa de la zaouïa Zfitiya. Celui-ci regarda l'ex-Pharaon assis par terre, occupé à torturer un scorpion.

- Je viens de recevoir un homme de passage qui m'a affirmé qu'au Royaume, le désordre et le chaos régent

- Normal, je ne suis plus là. Bientôt, ils me supplieront à genoux de revenir.

Moulay Tchipa a jeté à Hadj Stanley un regard plein de pitié et de miséricorde :

- Que devient cette femme à qui tu avais coupé les genoux parce qu'elle refusait de se prosterner devant un arrêt de bus que tu venais d'inaugurer ?

Hadj Stanley a regardé le Marabout, ne sachant pas quoi répondre :

- C'est mon frère qui s'occupe du suivi...

Ramassant le scorpion mort dans d'atroces souffrances pour le jeter à la poubelle, Moulay Tchipa a tenté de comprendre l'attitude de son réfugié :

- Pourquoi tiens-tu tant à être le Maître alors que de si belles choses passent devant nous confirmer l'immense sérénité de la nature ? en désignant de son bras une belle cigogne rose fendant le ciel avec majesté et silence.

- J'ai eu une mauvaise enfance, a répondu mollement Khamsès, poursuivant des yeux l'auguste cigogne jusqu'à ce qu'elle percute une montagne au loin et tombe à terre, morte.

Déprimé, Moulay Tchipa est retourné à sa prière, se demandant vaguement si c'est à cause du méchant regard de Hadj Stanley que la cigogne est morte ou ce n'est qu'une coïncidence.

Le Marabout parti, Khamsès opéra un petit demi tour en chantonnant tout seul à voix basse : «Gloire à moi, qui a inventé la roue, le mauvais œil et le retour.» … A suivre