Jeu dangereux en Kabylie

On ne peut opposer le silence à l’appel de Ferhat Mehenni à la constitution de milices armées en Kabylie ou l’évoquer avec légèreté ou à demi-mot, au prétexte que cette question est extrêmement délicate. Car, c’est justement parce qu’elle est porteuse de graves périls tant pour la région que pour le pays qu'il faut en parler publiquement, l’analyser et, bien entendu, la condamner sans équivoque : c’est de la compréhension des motivations profondes de Ferhat Mehenni, de ses tenants et aboutissants que naîtra la vigilance des citoyens, seule à même de barrer la route à l’aventurisme qu'il prône. La conscience citoyenne est la meilleure parade, bien plus efficace que les actions des services sécuritaires, d’autant que ceux-ci traînent avec eux dans la région de mauvais souvenirs.

Cette conscience est déjà bien présente sur les réseaux sociaux qui ont répercuté l’appel du «président» du MAK : quasiment à l’«unanimité», il est signifié d’une manière cinglante à Ferhat Mehenni : «Le sang de nos jeunes a trop coulé», «La Kabylie a trop souffert, elle a besoin de sérénité et de développement», «Halte aux provocateurs et aux semeurs de haine de tous bords». Mais il faut toujours aller plus loin dans le travail d’éveil et de sensibilisation : ce sera la tâche des élites intellectuelles et culturelles et des leaders d’opinion de la région, parmi eux les comités et les associations de village présents en grand nombre, généralement bien représentatifs et écoutés par la majorité des citoyens. Lors des grandes crises que la Kabylie a traversées, ces structures ont joué un rôle majeur dans le maintien de la cohésion collective et dans le retour à la stabilité. La Kabylie est sortie indemne des terribles épreuves d’avril 1980 et des années arch. Début 2000, elle a payé le prix du sang, 126 jeunes fauchés par les balles des gendarmes, souffert du choix par les terroristes islamistes de la région comme leur zone privilégiée de repli, faisant fuir les investisseurs, les entrepreneurs et les cadres, ce qui a aggravé le chômage et la paupérisation.

Quelque peu apaisée aujourd’hui, voilà qu'on veut imposer à la Kabylie une autre épreuve à travers une aventure périlleuse dont on ne sait si elle est de l’initiative propre de Ferhat Mehenni ou si elle lui a été inspirée, pire dictée, par des forces occultes, visant à déstabiliser tout le pays à la veille de la décisive échéance électorale que sera l’élection présidentielle d’avril 2019. Des forces internes et/ou externes, à l'affût de dividendes politiques sur le dos d’une région que l’histoire a profondément meurtrie : depuis le Mouvement national («crise berbériste» au PPA) jusqu'à la décision toute récente de constitutionnalisation de la langue amazighe, ce sont 70 années de répression ouverte de l’identité berbère, dans toutes ses composantes. L’ensemble des pouvoirs politiques qui se sont succédé à la tête du pays depuis l’indépendance ont suivi la ligne du déni et de l’oppression, fragilisant à l’extrême la population qui n’a dû sa survie identitaire qu’à son remarquable esprit de résilience puisé de son socle civilisationnel multiséculaire. Bien que tardivement, le pouvoir actuel s’est rendu à l’évidence qu'il valait mieux, pour lui et pour la Kabylie, composer et aller dans le sens du règlement de la question identitaire.

Des pas ont été franchis, la région commence à souffler, il reste à aller plus loin, sans arrière-pensées ni mauvais calculs. Des autorités politiques, elle attend, cette fois-ci, en réaction à la provocation de Ferhat Mehenni, une attitude ferme et surtout intelligente, sans céder aux sirènes de la récupération et de la manipulation qui, en retour, ne feront qu'alimenter les thèses séparatistes et celles porteuses de violence .