Illusion de changement

La campagne électorale démarre encore plus timidement qu’on pouvait l’imaginer, dans l’indifférence la plus totale, du moins dans les grandes villes. Exception faite, peut-être, pour le pays profond où le déplacement d’un ténor d’un grand parti a été, jusqu’à un passé récent, considéré comme une activité qui rompt avec la routine et la morosité du quotidien, à grands renforts, faut-il le souligner, de cars de militants, mobilisés de partout pour «chauffer» les salles des meetings, ce qui aujourd’hui semble, il faut le reconnaître face à cette démobilisation généralisée, plus difficile à faire qu’à dire.

S’il est vrai qu’il reste encore plus de deux semaines pour convaincre avant le scrutin du 4 mai, il n’en demeure pas moins qu’elle a peu de chance d’échapper à la sinistrose ambiante qui habite depuis au moins ces deux dernières années la majorité des Algériens. Au point où beaucoup sont à se demander encore s’ils se sentent réellement concernés par les prochaines «consultations» que le pouvoir veut «populaires». En d’autres termes, massives au plan de la participation.

C’est dire combien sont grandes les appréhensions du régime d’être confronté à une abstention des électeurs. Tous les moyens possibles et imaginables sont mobilisés pour le «succès» à son actif d’une telle opération dans des conditions sociales difficiles et précaires : distribution de logements, pas uniquement dans la capitale, mais également dans d’autres wilayas, importation massive de la banane qui tend à devenir un baromètre de popularité en fonction de la disponibilité et de l’accessibilité des Algériens à ce fruit exotique… Et ce, jusqu’à l’Exécutif qui a été sorti de sa torpeur pour créer l’agitation nécessaire de ce contexte de léthargie dans lequel est plongé le pays, contraint aujourd’hui à vivre chichement du fait de la chute dramatique de nos ressources financières.

On assiste ainsi à une activité fébrile d’un Exécutif qui craint plus que tout la «bouderie» et le mécontentement des citoyens. Mais il peut toujours compter sur la disponibilité des partis qui se prêtent au jeu électoral, beaucoup plus préoccupés d’arriver vite au jour J et prendre part au pactole de la représentation nationale qu’autre chose.

Une vision à courte vue dans cet immobilisme voulu par un pouvoir autoritaire qui tient à donner l’illusion du changement afin que rien ne change, aussi bien dans les mœurs politiques que dans sa hiérarchie et sa composition.

Une façon comme une autre de sauver à la fois le consensus qui s’est établi depuis la première élection de Abdelaziz Bouteflika en 1999. Il est d’ailleurs significatif que les préoccupations et les attentes des populations au niveau régional soient superbement ignorées dans les «programmes» des partis et candidats en lice. Une posture qui ne fait qu’accroître l’indifférence des électeurs à cette illusion de changement.