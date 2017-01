Réagissez

Sorti du tumulte de la rue au début de l’année, le pays est plongé sans transition dans des tempêtes de neige plusieurs fois annoncées et parfois avérées. Les BMS pleuvent comme un étrange mode de régulation de la vie nationale.

Des météorologues ont même convoqué le froid «sibérien» dans ce pays chaud où il n’y a aucune trace de goulag en dehors des retombées de l’impasse politique. Des accidents domestiques ont été mis au registre des intempéries et des sinistrés ont été comptabilisés sur des lits d’oued où il est interdit de construire, même par temps caniculaire. Au bout d’une semaine de matraquage météorologique, les Algériens ont largement compris qu’en hiver, il pleut, il fait froid et il neige en montagne. Ils ont notamment compris qu’au sein du pouvoir, il existe au moins une instabilité rêvée, celle des conditions climatiques.

Les citoyens vont finir par s’en sortir, même avec des gelures, en attendant l’hiver de l’année prochaine, mais la question est de savoir si le pays est près de connaître la fin de l’hiver politique qui dure depuis des décennies. Il y a une échéance électorale, au printemps prochain, qui peut représenter une chance de redressement national.

Ce qui était présenté comme un plan de relance économique est en train de tourner à l’établissement des bilans des gestions précédentes, résonnant comme le signe d’une fin de règne et d’une pénible passation de témoin. Le dispositif de redémarrage de la vie économique s’effiloche et ne subsistent que des propos sur les modalités de retrait des fiches d’état civil ou du maintien des projets de logements, mais pas ceux des hôpitaux publics.

Un remodelage de l’architecture politique susceptible de soutenir un véritable plan de relance économique est, par contre, possible et il ne peut résulter que d’un suffrage universel. Les prochaines élections législatives revêtent une grande importance et constituent une double chance de rénovation politique et d’ouverture de nouvelles perspectives socioéconomiques. Le succès de ce scrutin ne dépendra pas de l’efficience du dispositif de contrôle institutionnel, mais de la mobilisation de la classe politique et de la société civile, y compris des agents de l’administration qui peuvent être pareillement éligibles à l’éveil citoyen.

Des formations politiques de l’opposition mènent depuis plusieurs mois un travail de proximité probant, associant tous les secteurs de la vie nationale, ayant compris que la redynamisation de leurs structures organiques ne peut être possible qu’avec un travail de conscientisation de la société travailleuse.

Avant la confrontation des projets de société, la compétition organique, ou structurelle, est en train de tourner à l’avantage de la mouvance islamiste. Alors que les partis de cette obédience refont le chemin inverse de la désagrégation engagée lorsque l’étau intégriste était trop pesant sur les institutions, les partis du camp démocrate semblent subir encore les aléas de la nature manœuvrière du régime. Pourtant, seul le projet résolument moderne et démocratique peut dessiner de nouveaux horizons en phase avec le cours de l’histoire.