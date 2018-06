Gaspillage autorisé !

Réagissez

C’est connu de tous que l’Algérien entretient une relation particulière avec le pain. Si la première place de grand mangeur lui est disputée par deux autres pays à travers le monde, il est, à coup sûr, celui qui le gaspille le plus.

Des statistiques tirées de longues enquêtes universitaires démontrent, par exemple, que sur les 80 millions de baguettes achetées quotidiennement, 10 millions d’entre elles finissent dans des poubelles. Le calcul à l’année du taux de gaspillage et sa conversion en valeur marchande donne le tournis.

Ces pertes, qui se chiffrent à quelque 40 millions de dollars annuellement, prennent toutes leurs dimensions quand on sait que le produit de base, à savoir le blé dans ses variantes, est importé à coups de devises bien entendu.

Le mythe entretenu de «l’Algérie grenier de Rome» ou de toute l’Europe s’évapore pour mieux imposer la triste réalité qui fait apparaître notre pays comme premier acheteur de céréales de l’étranger et particulièrement de France. Une enveloppe qui avoisine les 2 milliards de dollars est consacrée annuellement à l’importation de céréales pour à la fois garantir la consommation directe et renouveler le stock stratégique.

La qualité est souvent décriée, mais cela relève d’un autre aspect de la grande problématique de la sécurité alimentaire, quand bien même elle constitue le premier pas vers le gaspillage.

La chaîne des répercussions négatives préjudiciable au Trésor public s’amplifie au niveau du marché national, où la politique de soutien des prix s’applique à tous les produits de base, dont la semoule sous toutes ses formes. L’intention première de cette politique, censée profiter et soulager la classe vulnérable de la société, se révèle un autre facteur d’aggravation du gaspillage du pain en particulier.

Dévoyée de sa noble mission, cette politique sociale est paradoxalement devenue source d’enrichissement des contrebandiers transfrontaliers et des tenants de l’industrie agroalimentaire, lesquels se permettent même le luxe d’exporter le produit fini.

Le commerce du pain, qui reflète le plus l’étendue du gaspillage, est le secteur où la théorie de l’offre et de la demande n’est pas permise officiellement ! Le prix de la baguette de pain est plafonné et toute tentative de sa révision n’est pas admise par les pouvoirs publics soucieux, avant toute autre considération, de la paix sociale, principal pilier du pouvoir politique.

Ainsi donc, les boulangers, contraints à appliquer les prix administrés, s’ingénient par des artifices douteux à garantir leur marge bénéficiaire en rognant, du mieux qu’ils peuvent, sur la qualité des intrants et donc du produit proposé au consommateur. Le régime alimentaire des Algériens est fortement basé sur les pâtes ; ils achètent souvent plus qu’il n'en faut, n'hésitant pas à se débarrasser, après, du surplus qu’ils n’arrivent pas à conserver pour plus tard du fait de la mauvaise qualité du produit commercialisé.

Cet état d’esprit des uns et des autres (pouvoirs publics, citoyens) banalise ce qu'il n’est pas exagéré de qualifier de «crime économique» au vu de ce que cela représente comme dépense inutile et perte de valeur morale en jetant dans les poubelles un produit qui a été de tout temps béni, sinon sacré.