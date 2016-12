Réagissez

Le monde arabe est depuis bien longtemps le lieu de conflits à ce point divers qu’ils échappent à la classification habituelle. De la simple querelle entre pays arabes à de vraies guerres, un éventail aussi large que regrettable. Du Golfe à l’Atlantique, disait-on souvent comme pour souhaiter une unité arabe. Qui s’en souvient ? C’est du passé.

C’est aussi le présent, mais cette fois pour évoquer un espace géographique où se déroulent toutes sortes de guerres. Entre pays arabes, comme pour ce qui est du Sahara occidental que l’ONU traite sous l’angle de la décolonisation. Au Yémen enfoncé dans son statut de PMA (pays les moins avancés) pour parler des plus pauvres parmi les pauvres. Il fait face à une coalition arabe sans même avoir réglé ses querelles internes.

La Syrie est, quant à elle, un cas à part puisque ce dernier échappe à toute approche du type conventionnel, quittant en tout cas la case guerre civile. L’ONU, en ce qui la concerne, y a recensé des centaines de groupes éclipsant et même chassant l’opposition au régime syrien telle que connue en 2012. L’organisation internationale se garde d’identifier les soutiens dont ces groupes bénéficient, mais l’on parle de pays arabes. Une guerre par procuration, ou par groupes interposés. Comme au temps de la guerre froide que l’on disait menée par pays interposés. Sauf que depuis 2015 les données ont fondamentalement changé avec l’intervention militaire directe de la Russie aux côtés du régime syrien.

Le voisin irakien n’a pas encore terminé ses guerres, avec cette fois, comme en Syrie, la nouvelle menace, celle des extrémistes qui s’étend à un nombre de plus en plus grand de pays arabes et transforme ces derniers en poudrière. Voilà donc l’autre conflit qui s’est développé dans le même espace géographique, sans que les plus anciens aient pris fin. C’est encore et toujours le conflit du Proche-Orient, avec le peuple palestinien privé de ses droits nationaux, et des territoires arabes (syrien et libanais) occupés par Israël. Leur énumération est véritablement fastidieuse, la Ligue arabe en fait régulièrement l’effort, et c’est ce qui la bloque et l’empêche d’aborder des questions qui soient réellement en phase avec l’évolution du monde.

Elle ne traite que des crises en son sein, même si le plus souvent leur gestion et leur règlement lui échappent. On a ainsi tendance à oublier que des générations d’Arabes, malheureusement de plus en plus grandes, n’ont jamais connu autre chose que la guerre, les guerres devrait-on dire, tant elles sont diverses, mais tout aussi destructrices, et rien au stade actuel n’incite à l’optimisme. Peut-être alors que la solution viendra de l’extérieur avec le débordement de ces conflits sur des zones de plus en plus vastes. Certains débats semblent le suggérer. Mais rien de plus. Quant au monde arabe, il aura bien du mal à surmonter de telles fractures.