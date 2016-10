Faillite morale

Réagissez

Les feux de la rampe sont quasiment tous braqués sur le fait économique et son corollaire politique. Pourtant, la crise que traverse le pays est plus profonde, au point d’atteindre son socle des valeurs humaines.

Les sociologues peuvent disserter longuement sur le phénomène de la cupidité qui a anéanti tout effort de sacrifice, de l’hypocrisie qui encourage et renforce tous les vices. La liste de maux sociaux qui affectent gravement notre société est encore longue. C’est autant de travail pour les spécialistes qui tentent de comprendre la racine du mal.

Pour rester dans l’actualité et l’ambiance peu flatteuses dans lesquelles se meut le citoyen algérien, deux faits confortent cette triste perte des valeurs ancestrales. Effectivement, depuis quelques années, le phénomène des kidnappings d'enfants est devenu un sujet de discussion banal répandu à travers le pays. Des familles sont brisées par ce tragique acte qui devient ainsi, de nos jours, une triste réalité nationale. Pis encore, les auteurs du rapt, souvent suivi d’assassinat horrible, font partie des proches parents de la victime dans la plupart des cas connus à ce jour. C’est bien cette donnée particulière qui renseigne sur la deshumanisation rampante de la société algérienne et ses répercussions négatives sur le noyau familial. L’esprit de vengeance et autres règlements de comptes ne sont pas, hélas, les seules motivations de ces actes répréhensibles.

Il va sans dire que l’absence de toute morale permet l’inconcevable, à l’image de la trahison de la confiance placée en certains responsables des secteurs sensibles censés protéger des couches sociales vulnérables. Dans ce sens, un cri d’alarme vient d’être lancé par Mounia Meslem, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme.

Justifiant de preuves effectives, elle vient de limoger près de 300 cadres de son secteur qui devrait incarner, selon elle, l’humanisme et garantir la politique sociale du gouvernement. Le caractère hautement sensible de leur mission n’a pas empêché ces responsables à détourner l’argent des nécessiteux ou de se rendre coupables de corruption et de favoritisme, à l’image du scandale récurrent du fameux couffin du Ramadhan.

Il est vrai qu’en l’absence de tout repère social, les valeurs deviennent de vains mots. Et c’est bien le cas de nos jours.