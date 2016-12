Etat de veille sociale

Réagissez

Le gouvernement s’est évertué, ces derniers mois, à convaincre l’opinion que l’année 2017 sera celle des grands choix économiques devant sortir le pays de l’ornière de la dépendance aux hydrocarbures. L’Etat a affiché sa détermination à réussir le challenge de la diversification économique et les véhicules sortis des usines de montage en novembre dernier entraient dans le plan de communication montrant que le discours était suivi d’action.

Les grands chantiers de modernisation du tissu industriel sont annoncés pour l’année qui arrive, promettant que la crise budgétaire ne sera qu’une phase douloureuse mais de courte durée à subir avant d’accéder à une émancipation économique effective. «Sur le papier», le programme gouvernemental est bien agencé, même s’il occulte allègrement le déficit managérial et les insuffisances dans les administrations publiques chargées de la mise en œuvre du plan de sortie de crise.

Mais la résolution officiellement proclamée cache mal la frilosité et les postures inconfortables des responsables en place. L’on a vu récemment qu’une journée de protestation des lycéens a fait douter le gouvernement du bien-fondé de sa démarche de réforme du système éducatif. Auparavant, c’est une instruction présidentielle qui a suspendu, pour deux ans, la mise en œuvre de la réforme des retraites, décriée dans la rue par les organisations syndicales.

Au fil des jours, les représentants de l’Etat apparaissent plus avec le casque du pompier qu’avec les dossiers des chefs de projet. En gardant l’œil sur le front social, le pouvoir politique risque de perdre la feuille de route qu’il s’était tracée pour reconstruire, à moyen terme, l’économie nationale. Les walis avaient été envoyés en mission commandée pour libérer le foncier industriel et installer les investisseurs. Ils se retrouvent à présent à chercher à communiquer avec les auteurs des appels à la grève pour leur promettre que les responsables qui ont failli seront durement sanctionnés.

Réduites à la défensive, défendant avec la dernière énergie la stabilité décrétée en haut lieu, les autorités locales ne trouvent plus les ressources pour tenir leurs engagements de relance économique, se fixant comme objectif prioritaire, sinon exclusif, de garder les rues calmes et la police antiémeute dans ses casernes. Le drame du pays est de passer, sans transition, de l’état d’urgence à l’état de veille sociale, oubliant de bâtir un Etat qui ne soit ébranlé ni par le terrorisme ni par une paupérisation désastreuse.

L’autre drame est de vouloir concevoir l’avenir avec les mêmes figures qui ont hanté le passé et organisé l’échec. Il est impossible de faire croire à la construction d’un nouveau destin national quand des dirigeants omnipotents et omniprésents refusent de tirer les conséquences de leur gestion ayant transformé un pays potentiellement riche en une terre d’incertitudes, de désillusions et de colère contenue.