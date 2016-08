Entre réforme et rupture 

Réagissez

Il est significatif que le dossier de l’école se soit imposé au cœur du débat national. La perspective, pourtant proche, des élections législatives prévues dans moins d’un an devient quasi anecdotique devant le vacarme qui entoure le projet de réforme engagé par le ministère de l’Education. Pour l’avenir d’un pays, un manuel scolaire pèse plus lourd que le programme électoral le plus ambitieux. Et c’est tout naturellement qu’un climat de guerre des tranchées s’est installé sur la scène nationale.

D’un côté, le gouvernement et ses atermoiements et, de l’autre, le camp islamo-conservateur et son idée précise du projet de société dans lequel il veut enferrer les générations futures. En rupture avec ces deux protagonistes aux lignes de démarcation imprécises, la mouvance démocratique et moderniste semble non concernée par le cours des événements. Absente ou non impliquée dans la vie institutionnelle, elle voit le train des réformes tanguer ou heurter les murs sans pouvoir réagir.

L’opinion publique assiste, alors, à un débat dont les termes suscitent souvent l’inquiétude, parfois l’exaspération. Les dernières déclarations des représentants du gouvernement, dans ce dossier, participent plus d’une démarche de concessions que d’une volonté affirmée de mener à terme le projet de réforme de l’école. L’insistance sur la «non-suppression d’aucune matière» dans les programmes et aux examens prend la forme d’une profession de foi et n’a d’autre fin que de tenter de rassurer les organisations qui considèrent le contenu des livres scolaires comme un texte sacré, non éligible à la réforme.

Cela laisse perplexe d’apprendre que des «consultations» avec des partenaires sociaux ont porté sur… la «non-annulation d’aucune matière» et autres mesures sans lien avec la notion de réforme des programmes, comme la réduction de la durée des examens. Une débauche d’énergie et de temps avec, pour finalité, le maintien du statu quo. Le Premier ministre avait déjà interloqué son monde en attestant, récemment, que les équipes chargées de la réforme éducative n’ont nullement été en contact avec d’éventuels experts étrangers. Une déclaration qui reflète une posture défensive, teintée d’irrévérence à l’endroit de partenaires qui savent équiper nos hôpitaux et même nous soigner à l’étranger. Ce repli sur soi et ces gages répétés en direction des courants de l’inertie et de la régression illustrent l’inanité de l’action gouvernementale, pas uniquement dans le dossier de la réforme de l’école.

Dans sa dernière intervention publique, la ministre de l’Education a, incidemment, fait un état des lieux politique et présenté une vision de réforme et de gouvernance qui va au-delà de son département. Elle a déclaré jeudi que l’adversité actuelle est «la médiocrité des résultats dans nos écoles, dans la gestion des projets et dans les relations avec nos partenaires et la société. Les solutions existent et la société attend de nous des résultats concrets». La question de l’école finira par montrer que la crise de gouvernance actuelle n’appelle pas une réforme, mais une rupture politique.