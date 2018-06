Entre décomposition et décantation

Réagissez

Mis à part la contrebande qui atteint son plus haut niveau d’activité, tous les secteurs de la vie nationale sont en berne, ou engagés sur une pente dangereuse. Après avoir longtemps misé sur l’industrie automobile pour diversifier l’économie et sortir ainsi de la dépendance aux hydrocarbures, le gouvernement agite à présent la menace sur les usines de montage naissantes par un jeu de nouvelles taxes inattendues.

Sur le front social, le débat est toujours de savoir s’il faut assurer ou boycotter les gardes aux urgences dans les hôpitaux publics, bien que ceux-ci se dégarnissent progressivement au profit des établissements privés. Sur la question de la protection des droits, la plupart des affaires nées ces derniers temps ont un lien avec des parties basées à l’étranger, alors que, il y a quelques décennies, la société pouvait générer des réflexes d’alerte et de défense de ses intérêts sans recours à aucun parrainage extérieur, désintéressé

ou pas.

La scène politique n’est pas en reste dans cette courbe descendante que la patronne du Parti des travailleurs appellerait décomposition. Même le plus vieux parti de l’opposition, créé par l’emblématique Aït Ahmed, n’a pas eu la main ou la formule heureuse pour décrire le réaménagement en cours de ses structures. Face à des «complots» présumés, le FFS a «pu prendre des décisions salvatrices grâce à la vigilance de sa base militante».

Plus d’un demi-siècle après l’accès à l’indépendance, il est possible de concevoir un discours politique élaboré et inspiré sans prendre le risque de faire écho aux heures les plus sombres de la Guerre de Libération nationale. Quand les luttes cesseront d’être confinées à l’intérieur des organisations et les énergies investies pour construire une alternative crédible face au système en place, la société pourra enfin se réconcilier avec la vie politique.

Des militants de la démocratie, qui bénéficient du préjugé favorable de ne pas cultiver les luttes d’ego, viennent de mettre en place un mouvement en faveur du changement, montrant ainsi que la politique a horreur du vide. Baptisé Citoyenneté et Démocratie, ce regroupement se fixe pour objectif de «hâter le départ du régime et de préparer les véritables conditions d’une transition pacifique». Même si ce programme a déjà été adopté dans d’autres circonstances et avec d’autres acteurs politiques, avec un autre résultat que le succès, cette nouvelle initiative exprime la vitalité de la société qui ne veut pas céder à la fatalité du maintien d’un système dont la gestion se résume à recenser et revendiquer les échecs.

Quatre ans après la mise en place de la CNLTD, qui devait préparer également une transition démocratique, un pas vers la décantation a été opéré depuis que le «partenaire» islamiste a fini par afficher sa nature participationniste, présentant une offre de gouvernance pour solutionner la crise économique. Bien plus que la nécessité d’une transition politique, la définition d’un projet de société est une urgence de l’heure. Il sera improbable de pouvoir construire un système démocratique si les principes de la modernité et du progrès ne sont pas affirmés. Une forte solidarité a été manifestée ces derniers jours à l’égard d’une citoyenne empêchée de courir par des gardiens de l’ordre religieux. Un soutien humain opportun en pareil cas, mais dans les écoles de la République, il faudra apprendre aux jeunes qu’on ne peut pas entrevoir la vie et l’avenir avec un voile blanc. C’est la couleur de la mort.