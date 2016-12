Edito : Wa maεdur, wa d leḥq-is

Réagissez

Mai 2016. Une poignée de main anodine avec Abdelmalek Sellal fait de Idir et de Aït Menguellet la cible d’attaques virulentes sur les réseaux sociaux de certaines personnes qui y ont vu une trahison de la «cause kabyle». El Watan a été l’un des rares médias à s’intéresser à cette affaire et à défendre les deux chanteurs dans ses colonnes. Ce parallèle n’est pas fortuit. Depuis vendredi 2 décembre, c’est le journal El Watan (pour son édition du week-end), lui-même, qui est la cible de ces mêmes attaques virulentes.

Accusation de trahison, d’analogie avec d’autres médias considérés «à sensation», d’agressions verbales, de campagne de dénigrement, etc. L’objet du délit : une Une jugée trop accablante pour l’artiste, aux prises avec les héritiers de Meziane Rachid sur la paternité de la chanson Ssendou. La photo d’un Idir catastrophé (prise lors d’une interview qu’il avait accordée au journal) a choqué. Plus que cela, elle a indigné tous les fans, les admirateurs et les partisans du chanteur qui y ont vu un crime de lèse-majesté.

Certains commentateurs scandalisés se sont demandés comment le journal a pu publier un tel article à charge sans même donner la parole au mis en cause, preuve en est que pour certains d’entre eux, l’indignation a commencé et s’est arrêtée à la photo de la une. Car, ce n’est pas le contenu de l’article, une enquête étayée et dans laquelle le chanteur Idir a donné sa version des faits, qui est en cause, mais bien cette image «écornée» d’une sommité de la chanson kabyle et le symbole de toute une région qui a choqué, indigné et scandalisé. L’atteinte à cette image est devenue une atteinte à toute la Kabylie. Et le journal est soudain accusé de trahir celui et ceux qu’il défendait jadis.

Pourtant, le choix ne visait pas à blesser l’artiste, mais c’était celui qui correspondait le mieux à l’esprit de l’article. Par ailleurs, le lecteur averti d’El Watan sait que le journal a fait de la défense des principes d’équilibre, de rigueur et d’impartialité son cheval de bataille et qu’il y a réussi plutôt bien, même si nul n’est infaillible. Le fait est qu’il n’est ici point question d’une quelconque attaque ciblée et organisée contre la personne du chanteur pour je ne sais quelles sombres raisons. Le choix purement technique pour illustrer la une du journal ne peut être contrebalancé avec les considérations d’ordre affectif et amical qui peuvent caractériser les liens entre El Watan et Idir.

On est ici en présence d’un simple article d’information qui aurait été réalisé de la même manière et avec le même souci d’équilibre, de professionnalisme et de justesse, s’il s’était agi d’une autre personnalité. Quant aux choix rédactionnels et techniques, ils dépendent de la discrétion du rédacteur en chef, qui doit prendre en compte un certain nombre de paramètres (l’actualité, l’exclusivité des sujets pas trop consommés, etc.).

Il serait totalement anormal de penser qu’une information, si elle déplaît à son lecteur, doit forcément être ressentie comme une forme d’agressivité ou d’atteinte à sa personne, à ses valeurs, à ses représentations quelles qu’elles soient. Il n’est pas improbable dans la vie d’un journal d’avoir des pour et des contre, de susciter la critique et même d’avoir des détracteurs. Prendre le risque de donner une voix dissonante n’est pas un acte d’agression, pas plus que partager les mêmes positions est un signe de compromission. Il reste simplement que l’ampleur de la polémique est à la mesure de la stature de l’artiste, sa dimension et son poids dans le paysage culturel et artistique national et international.