Du désespoir au drame

Des dizaines de migrants de diverses nationalités ont péri, le week-end dernier, en Méditerranée et leurs corps repêchés au large de la Tunisie. Les images saisissantes de ce nouveau drame ont fait le tour du monde. Un spectacle désolant de corps sans vie flottants sur l’eau, d’autres échoués sur les plages.

Signes d’un monde déshumanisé, dominé par le profit et la voracité sans limite du capital. Ils sont partis pour fuir des territoires «invivables», sans jamais pouvoir atteindre cet hypothétique paradis, ces terres lointaines moins prêtes à les accueillir qu’à en faire des prisonniers entassés dans une sorte de camp de concentration en attendant de les refouler. Mais qu’est-ce qui peut pousser un homme à mettre sa vie en danger et à prendre le risque de mourir en s’engageant sur le chemin de la migration clandestine ? Ces migrants clandestins, des milliers, qui périssent en mer ou meurent de soif dans le désert, fuient certes les guerres, l’insécurité, la misère, mais ils fuient aussi et surtout le désespoir dans leurs pays d’origine. Il n’y a pas d’autres explications aux mouvements migratoires massifs de ces dernières années que le désespoir qu’ont produit les régimes en place.

Ce n’est donc pas forcément la difficulté de la vie qui fait perdre l’espoir, mais c’est le fait de se savoir condamné à y rester définitivement. De se savoir irréversiblement contraint à la misère, à la mort. Le désespoir est l’unique moteur de la migration, sinon la raison essentielle. C’est incontestablement cette impasse qui transforme l’aventure, le risque de mourir en traversant des milliers de kilomètres de désert et des milliers de miles, exposés à tous les dangers, à la faim, à la soif, aux agressions, à la traite des humains, en chance pour les migrants. Une sorte de bouée de sauvetage pour un naufragé.

L’unique chance, aussi minime soit-elle, susceptible de lui garantir une vie digne, un espoir et un avenir. C’est ce qu’il pense trouver au bout de son aventure, même si celle-ci est plus susceptible de finir mal, échoué sur une plage méditerranéenne, ou dans un camp de rétention européen, que de voir réalisé cet infime espoir d’être accepté comme réfugié. Ils préfèrent cela aux horizons totalement bouchés par des régimes africains autoritaires, corrompus et incompétents qui bénéficient de la complicité et du soutien des pays occidentaux dont la cupidité s’avère sans borne. C’est cela qui a produit la migration clandestine de ce côté-ci de la Méditerranée et en Afrique. L’argument du climat ne tient pas la route dans la plupart des cas. C’est la feuille de vigne qui masque la faillite de la gouvernance africaine. On est tenté de dire que l’humanité a toujours pu s’adapter aux changements climatiques, mais difficilement ou jamais à la bêtise des hommes.