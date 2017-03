Droit à l’information et Etat de droit

Réagissez

Le champ de l’information devrait s’enrichir prochainement d’un projet de loi sur le droit à l’information des citoyens. L’élaboration du texte de loi a été confiée au ministère de la Justice. Pourquoi pas le ministère de la Communication en coordination avec le département de la Justice pour les aspects légaux ?

Les premiers avis suscités par ce nouvel arsenal législatif en gestation convergent pour saluer «l’événement» qui fera, nous dit-on, franchir au pays une étape qualitative vers l’instauration d’une société de l’information affranchie des barrières de la rétention et de la censure érigées en mode de gouvernance politique.

Le fait de se résoudre à mettre en place ce cadre législatif avec beaucoup de retard par rapport à nos voisins est déjà en soi un aveu de reconnaissance de l’existence d’une réalité de non-droit à l’information en Algérie. D’un verrouillage conscient et assumé de l’accès aux sources de l’information au nom de la défense des constantes nationales, de la sécurité, de la stabilité, de la défense des intérêts supérieurs de la nation.

Tous ces épouvantails que l’on agite pour légitimer la rétention de l’information et les résistances face au besoin de socialisation et de circulation de l’information exprimé par les citoyens et imposé par la mondialisation et l’avènement de la société numérique qui a rendu inopérant toutes les politiques de contrôle étatique et institutionnel de l’information.

La fin du contrôle de l’information et de son usage à des fins de propagande politique, utilisée comme un levier politique au service de la légitimation du pouvoir en place, implique des réformes systémiques dans la nature du pouvoir. Car, à bien y réfléchir, que vaut ce cadeau joliment emballé du pouvoir que l’on présente comme l’aboutissement d’une œuvre démocratique qui n’existe que sur le papier et dans le discours officiel dans un pays où la moindre opinion exprimée publiquement peut mener son auteur en prison, comme on le voit dans les affaires des blogueurs. Le droit à l’information n’a de sens et de chance d’être reconnu et respecté par les tenants du pouvoir que si l’Etat de droit est consacré dans les faits et non pas seulement dans les textes de loi et la Constitution.

C’est une question de choix démocratique. Quand les libertés de la presse et d’expression, d’opinion, de réunion et de manifestation sont foulées aux pieds au quotidien, parler de droit à l’information apparaît tout bonnement surréaliste ! La construction démocratique est un tout indissociable. C’est un choix de conviction. Qu’est-ce qui a changé dans les fondements doctrinaux du système pour que les censeurs invétérés, d’hier et d’aujourd’hui, ayant produit le système politique corseté que nous connaissons, deviennent soudainement les apôtres de la transparence, promettant de faire de l’Algérie et de ses institutions une maison de verre en consacrant (sur papier) le droit à l’information ?

Cette politique d’auto-légitimation par une inflation de textes et de cadres institutionnels et organisationnels, censés conforter la construction démocratique du pays, ne dupe plus personne. La preuve a été maintes fois faite que les lois sont violées par ceux-là mêmes qui les ont édictées et qui sont censés les faire appliquer.