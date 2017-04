Des résolutions bafouées

Réagissez

Comme pour surmonter le silence auquel certains pays l’astreignent, l’ONU revient sur ses propres résolutions comme une espèce de constat qu’elle fait de leur application. Ce n’est certainement pas une ruse, mais bien une manière de maintenir une certaine présence sur des dossiers bien précis. Ainsi en est-il de la question palestinienne, que l’instance internationale aborde sous différents aspects, les uns et les autres rapportant la situation faite au peuple palestinien. Ou encore le refus constant d’Israël de se soumettre aux résolutions internationales. Ainsi en est-il du texte adopté en décembre dernier par le Conseil de sécurité, une première depuis des décennies, disait-on alors en raison de l’absence de veto. Ou encore d’unanimité autour d’une question, celle de la colonisation israélienne dans les Territoires palestiniens occupés, et considérée comme illégitime par ces mêmes instances depuis ses débuts il y a des décennies. L’ONU a donc pris sur elle de souligner de manière officielle qu’Israël n'a pris aucune mesure pour se conformer au texte en question.

Ce qui n’est pas nouveau. Tout comme l’est l’incapacité à laquelle est soumise l’organisation internationale alors même que le Conseil de sécurité, instance exécutive, ne manque normalement pas de moyens pour imposer l’application de ses décisions. Plus grave que cela, et durant cette période de trois mois qui a suivi le vote du Conseil de sécurité, l’ONU a constaté ce qu'elle-même a qualifié de pointe, l’intensification de la colonisation avec la mise en chantier de milliers de logements, et même l’adoption de textes encourageant un tel processus. Un signal d’alarme que l’ONU vient donc d’actionner avec comme réponse un silence assourdissant qui a eu pour effet d’entraîner d’autres décisions, comme la construction d'une nouvelle colonie décidée par le gouvernement israélien, et ne relevant plus cette fois de l’initiative individuelle comme cela se dit souvent. Comme pour défier davantage les Palestiniens, celle-ci sera implantée aux portes de Ramallah, siège de l’Autorité nationale palestinienne. Une grossière provocation pour les Palestiniens qui ont, quant à eux, commémoré la Journée de la terre, comme ils le font depuis 1976, en se dressant contre la confiscation de leurs terres. Un véritable travail de mémoire que les Palestiniens opposent à l’occupant israélien depuis, à vrai dire, des décennies, amenant les stratèges israéliens à envisager toutes les options pour étouffer cette voix et régler ainsi la question palestinienne. Du moins le croient-ils eux qui s’opposent à toute solution basée sur les résolutions internationales reconnaissant le droit du peuple palestinien à l’édification de son propre Etat avec des frontières sûres et reconnues, et donc absolument pas celles qu’Israël entend fixer unilatéralement. Encore qu’il s’oppose à ce règlement, la solution dite à deux Etats. Jusqu’à quand, alors que des alliés d’Israël en sont au moins irrités. Ils ne ratent pas l’occasion de le dire.