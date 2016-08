Réagissez

Le directeur du Théâtre régional de Guelma a refusé à une troupe de Tizi Ouzou de participer aux éliminatoires de la région Centre-Est en vue de désigner les formations qui participeront au Festival national du théâtre professionnel, dont il est également commissaire. Le fonctionnaire de l’Etat n’a pas refusé la troupe parce qu’elle n’est pas professionnelle. Il n’a pas non plus motivé son refus par un quelconque manquement technique ou éthique. Non. La seule «tare» de la troupe d’Ath Lahcène (Ath Yenni) est d’avoir produit sa pièce en tamazight. Le directeur a expliqué que les pièces qui se jouent en tamazight n’ont pas leur place dans ce festival national parce qu’il existe «un festival du théâtre amazigh à Batna».

Le comportement de ce fonctionnaire de l’Etat a bien sûr suscité des réactions d’indignation dans les milieux artistiques. Cela pourrait s’étendre à d’autres cercles. Car personne ne peut expliquer que de telles pratiques, héritées de la période du parti unique, puissent exister de nos jours. Et si les responsables de la période Chadli ou Boumediène pouvaient empêcher Taos Amrouche de chanter au Festival panafricain de 1969 ou Mouloud Mammeri d’animer une conférence à l’université de Tizi Ouzou en 1980, ils pouvaient avancer pour cela la devise du parti unique : un seule peuple, une seule religion et une seule langue. C’était l’époque du déni identitaire et des droits de l’homme ; l’époque où parler en tamazight pouvait conduire dans les geôles.

Entre ces périodes et aujourd’hui, tamazight a pourtant gagné, au prix de lourds sacrifices, des galons dans la Constitution algérienne. Elle est consacrée, dans la Constitution de mars 2016, langue officielle. Un statut qui lui permet désormais d’être promue par l’Etat. Une promotion qui passe entre autres par la production artistique. Le responsable du Théâtre régional de Guelma peut-il ignorer cette réalité ? Pense-t-il que tamazight est circonscrite, uniquement, dans les zones géographiques dans lesquelles elle est majoritairement parlée ? L’homme ne s’est toujours pas exprimé. Mais son geste rappelle que malgré les avancées enregistrées sur le terrain législatif, les grands changements doivent d’abord s’opérer dans les mentalités.

Avant de parvenir à changer le regard des responsables locaux, ce sont les autorités politiques — donc le ministre de la Culture dans ce cas — de prendre leurs responsabilités. Il ne s’agit pas d’une simple loi à imposer, mais d’une Constitution à respecter. Cela va également de la crédibilité de la Loi fondamentale qui s’impose à tous. Son non-respect peut conduire le pays à des fractures dont on peut très bien se passer.

Il va sans dire que de petits égarements peuvent avoir des conséquences incalculables. Des étincelles peuvent occasionner des brasiers tout comme le geste d’un responsable local peut être compris comme une attitude méprisante qui peut susciter des réactions regrettables. D’où la nécessité, pour les hautes autorités du pays, de réagir.