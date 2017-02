Dangereux statu quo

Réagissez

S’il est tout à fait normal que le secrétaire général de l'ONU reçoive le représentant du Front Polisario, le contexte actuel en fait un événement particulier et même important avec ce qu'Ahmed Boukhari avait à lui transmettre comme message. C’est là le fait majeur de cette rencontre, qui intervient après une analyse de la situation toujours marquée par le même statu quo. Un blocage qui dure depuis exactement le mois de septembre 1991, quand la mise en œuvre du plan de paix s’était arrêtée au cessez-le-feu. Puis plus rien, malgré les efforts de l’ONU pour débloquer la situation, ou comme l’avait dit l’ancien secrétaire général Kofi Annan, «remettre le processus de paix sur les rails». C’était en février 1997, avec comme moyen pour y parvenir les premières négociations directes entre le Maroc et le Front Polisario, les deux parties au conflit, sous l’égide de l’ancien secrétaire d’Etat américain.

Depuis, plus rien, mais plutôt une persistance du statu quo amenant James Baker à renoncer à sa mission, malgré le soutien que lui avait apporté le Congrès des Etats-Unis, et la position de ce dernier en faveur du droit du peuple sahraoui à l’autodétermination. Plus que cela, la situation des populations sahraouies vivant sous occupation s’est même aggravée. Et le monde le leur avait bien rendu, puisque la question sahraouie a cessé d’être taboue, ou tout simplement inaccessible à l’opinion mondiale. C’est ce bout de chemin, il est vrai d’une extrême importance, que l’ONU n’arrive pas à accomplir. Ou qu’elle est empêchée de faire, pour dire clairement les choses. Le Maroc s’y oppose, mais l’ONU ne s’est en aucun cas donné les moyens afin de surmonter tous les obstacles pour qu’elle puisse appliquer ses propres résolutions, comme celle qui prévoit la création de la Minurso chassée de ce territoire par l’occupant et lui procure l’autorité nécessaire. Une situation qui a fini par inquiéter et susciter la préoccupation du Conseil de sécurité. Lors d’une réunion tenue à huis clos, «plusieurs membres du Conseil de sécurité, y compris des membres permanents, ont exprimé leur préoccupation concernant l’absence de négociation entre les deux parties du conflit».

Ou encore par cette agression faite à la Minurso obligée de quitter le territoire sahraoui et de subir les pires restrictions à ses activités. Sur quoi déboucherait un tel débat, ne manque t-on donc pas de se demander, surtout que l’étau se resserre encore plus sur l’occupant marocain considéré comme tel par la Cour de justice de l’Union européenne dans une décision rendue le 21 décembre dernier ? Ce qui est d’une clarté absolue. Normalement devrait-on souligner, au regard de la persistance du statu quo, ce que justement, la partie sahraouie dénonce dans son message au secrétaire général de l’ONU. Une appréciation accompagnée d’une mise en garde contre le risque réel qui peut en découler, et l’ONU le sait parfaitement pour avoir su y anticiper et contribué de manière efficace au recul de la colonisation.