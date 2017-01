Dangereuse extension

Réagissez

Le secrétaire général de l’ONU vient de se livrer à un état des lieux au plan international et rappelé ce qui constituera la constante véritable de son action à la tête de l’organisation internationale.

Il a ainsi parlé des nouvelles menaces pour la paix internationale, sans mettre en cause quelque pays que ce soit, ce qui serait franchement inutile, et à l’apport tout aussi dérisoire au regard du véritable enjeu qui est la paix dans le monde. Il a ainsi parlé du conflit syrien, mais pas comme le font d’autres. Lui a apporté une vision différente, qui n’apparaît que par rapport aux conséquences de cette guerre. Une logique incroyable, mais fondée, puisque des Etats l’esquissent chacun de son côté, mais Antonio Guterres apporte une vision globale, la seule qui convienne à ce stade. Aussi, a-t-il dit au sujet de cette guerre, analysée sous différents angles mais jamais suffisamment, décortiquée sans qu’apparaisse le fond réel : «Quand on voit ce que le peuple syrien a souffert, quand on voit la destruction du pays, quand on voit l’impact désastreux sur la stabilité de la région, quand on voit aujourd’hui la menace globale du terrorisme inspirée par le conflit syrien, il faut bien que tous ces pays qui ont une influence sur les protagonistes du conflit comprennent que maintenant c’est absolument essentiel de mettre de côté leurs différences.» Une erreur grossière a été commise par de très nombreux pays, habitués à considérer que ce qui se passe ailleurs, et à plus forte raison sur d’autres continents, ne les concerne pas. Sinon que cela obéit à d’autres considérations, pour dire encore et toujours qu’ils ne sont pas concernés et, dans le pire des cas, qu’ils ont été agressés.

Pourtant, ne manque-t-on pas de relever, la plupart des attentats qui ont visé certains de ces pays n’ont pas été commis par des éléments étrangers. Voilà donc une extension relevée par le patron de l’ONU qui appelle donc à un traitement de fond qui devrait aller bien au-delà des règles communément admises en pareilles circonstances. Il faut bien ramener la paix en Syrie, mais faire taire les armes ne serait pas suffisant dans un tel cas de figure, la guerre en Syrie est autrement plus complexe qu’on veut bien le croire. Cela est déjà apparu quand l’ONU s’est livrée à un état des lieux qui, sans être exhaustif, a apporté un certain nombre d’éléments. Comme le nombre de groupes qui faisaient la guerre au pouvoir en place en Syrie, et depuis peu, entre eux. Ils étaient plus d’un millier, éclipsant totalement l’opposition syrienne telle que connue en 2012. Des questions considérées pourtant comme essentielles n’ont jamais été posées, et le moindre débat, quand il arrivait d’y en avoir, était tout simplement escamoté et même orienté, alors que le conflit sortait de son cadre géographique et s’étendait à d’autres latitudes que l’on croyait éloignées, mais qui ne le sont guère. Les causes, les vraies bien entendu, ne sont jamais posées. Le seront-elles alors ?