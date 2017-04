Dangereuse escalade

Réagissez

La situation en Syrie a sérieusement changé, mais dans un très mauvais sens avec une attaque aérienne américaine contre une base de l’aviation syrienne. Envisagée dès mercredi, soit moins de 24 heures après une attaque chimique attribuée à l’armée syrienne qui s’en défend, alors que Moscou parlait d’une attaque contre un site de la rébellion où étaient entreposés des composants chimiques, l’opération en question relevait alors jeudi de l’évidence, alors que la question était soumise à débat au sein du Conseil de sécurité. Ce qui n’est pas nouveau comme procédé, mais inefficace puisque l’organe de l’ONU n’a jamais pu disposer de la moindre marge de manœuvre. Le chef de la diplomatie américaine, Rex Tillerson, a en effet déclaré que son pays «envisageait une réponse appropriée» à l’attaque de mardi contre la localité de Khan Cheikhoun dans le nord-ouest de la Syrie qui a fait au moins 86 morts, dont 30 enfants. M. Tillerson a promis une «réponse sérieuse» à «une question sérieuse», dénonçant les «violations de toutes les résolutions précédentes des Nations unies des normes internationales». Une position tranchée, même si pas la moindre enquête n’a pu être menée et déterminer ainsi les responsabilités d’un crime perpétré à l’aide d’agents neurotoxiques, en particulier le gaz sarin, selon les premiers rapports de médecins qui ont approché les victimes. Principale concernée, la Présidence syrienne a souligné que «tout ce qu'a entrepris l'Amérique n'est qu'un acte idiot et irresponsable et révèle sa vision à court terme (...) et son aveuglement sur les plans politique et militaire».

Le démenti syrien pas plus que la réaction à l’opération américaine n’auront donc servi à rien, alors que le président russe jugeait «inacceptable» d'accuser sans preuves le régime de Damas d'être responsable de cette attaque. Pour les Etats-Unis par contre, la responsabilité du régime syrien relève bien de l’évidence. La suite, on la connaît. Mais cette escalade s’arrêtera-t-elle là ? Pas pour les Etats-Unis en tout cas qui ont par ailleurs revu leur position à l’égard du chef de l’Etat syrien, le secrétaire d’Etat américain évoquant à ce sujet «un processus politique qui conduirait au départ d’Al Assad», alors que peu de jours auparavant la position américaine était autre, déclarant même que c’était au peuple syrien de décider de l’avenir de Bachar Al Assad. Des propos tenus à la suite d’un massacre, mais ils sont toutefois lourds de sens, puisqu’ils laissent entendre, et de manière suffisamment claire pour chasser le moindre doute, qu’il y aura une suite, M. Tillerson déclarant clairement que «le rôle d'Al Assad à l'avenir est incertain et avec les actes qu'il a perpétrés, il semblerait qu'il n'ait aucun rôle pour gouverner le peuple syrien». Des propos qui n’ont nul besoin d’être commentés. Ce qui, toutefois, rajoute à la complexité du conflit syrien.