Plus terrible que la mauvaise conjoncture financière qui menace aujourd’hui stabilité sociale et fondamentaux économiques, il y a, faut-il s’en alarmer, cette incurable crise de confiance qui, elle, perdure depuis pratiquement l’Indépendance. Une crise chronique et sévère qui n’épargne quasiment aucun segment de la société et rend, pour ainsi dire, dérisoire toute tentative de décollage économique.

Dans son actuelle configuration politique, l’Etat avec la foule de ses démembrements, la centrale syndicale, le patronat et le Parlement qui lui tiennent lieu d’appendices, ect., rien ou presque de ce qui relève de l’actuelle incarnation du pouvoir n’inspire réellement confiance ni ne bénéficie d’un quelconque crédit auprès du commun des Algériens. Si ce n’est, bien sûr, auprès de quelques satellites qui, guidés par un opportunisme indéfectible, s’attachent encore à graviter autour du pouvoir et de ce qui lui reste comme niches de rente à prodiguer. Dans un monde meilleur, et bien des économistes vous le diront, que la conjoncture soit haute ou basse, il ne s’agit dans la plupart des cas que de cycles naturels qui, en alternant, accouchent souvent d’ajustements nécessaires et de mutations parfois salutaires. Fortes de leur potentiel de développement et d’exportation, les grandes nations évoluent souvent par la crise, dès lors que leurs gouvernants sont suffisamment crédibles pour gagner l’adhésion des citoyens à toute réforme jugée nécessaire. Dans le cas de l’Algérie, les fâcheuses conséquences du tassement actuel de la conjoncture pétrolière auraient si bien pu être amorties, si le pouvoir en place avait su agir préalablement sur la dépense publique en rationnalisant, dès le départ, ses arbitrages budgétaires.

Or, plus que de la rente elle-même, le gouvernement est aujourd’hui démuni surtout de toute crédibilité pouvant lui valoir l’adhésion des citoyens à d’éventuelles stratégies de réformes et de diversification de l’économie. En cause, ce qu’il a de plus saillant à son actif : plus de 80 milliards de dollars de réserves de change évaporées en deux ans, un dinar au pouvoir d’achat en perpétuelle érosion, une inflation qui revient au galop, des infrastructures honteusement coûteuses et mal faites, des scandales de corruption, des crimes économiques impunis… Rien, en somme, qui puisse décemment servir sa cause pour gagner la confiance nécessaire à la mise en œuvre de réformes sans doute douloureuses, mais ô combien indispensables pour une éventuelle sortie de crise. Celle du développement en l’occurrence. Et c’est ainsi qu’à l’approche d’une échéance électorale censée être capitale, le pouvoir semble plus que jamais redouter un raz de marée abstentionniste, qui sonnerait comme un ultime désaveu envers l’ensemble de son œuvre. C’est que la confiance des citoyens en l’Etat semble aujourd’hui gravement entamée.