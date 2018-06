Complicité d’intolérance

Réagissez

S’il n’y a pas un sursaut salvateur, l’Algérie risque de se transformer en république talibane dans laquelle il n’y aura aucune place pour la liberté et où les citoyens seront transformés en zombies. Les actes d’intolérance se multiplient, surtout contre les femmes, et les autorités ne s’en offusquent pas, si elles ne laissent pas faire.

Récemment, une femme faisait du jogging, paraît-il dans la forêt de Bouchaoui, une heure avant la rupture du jeûne. Soudain, un groupe d’individus se met d’abord à l’insulter, puis carrément à l’agresser physiquement, lui reprochant de faire du sport durant le mois de Ramadhan. Elle se rend à la gendarmerie la plus proche pour déposer plainte. «Que faisiez-vous à cette heure-ci dehors au lieu d’être dans votre cuisine», lui aurait répondu, selon elle, le gendarme de service. La gendarmerie n’a pas réagi à cette accusation.

Il est connu que les femmes aiment se livrer individuellement ou en groupe à des activités sportives dans la forêt de Bouchaoui. L’endroit est bien sécurisé grâce, justement, à la gendarmerie qui fait preuve d’une extrême vigilance dans cette zone.

Pourquoi cette fois-ci, la dame s’est-elle heurtée à une réaction négative ? Est-ce lié au climat d’intolérance qui s’est installé dans le pays depuis une vingtaine d’années et qui devient récurrent durant le mois de Ramadhan ?

Depuis environ deux décennies, l’influence de l’islamisme sur la société s’est accentuée et aucune mesure n’a été prise pour la contrer, si elle n’a pas été encouragée dans un pays où le chef de l’Etat proclame qu’il est «plus proche des islamistes que des démocrates».

Depuis, le rejet de l’autre, le non-respect des libertés, la chasse au non-musulman et à tout ce qui sort de l’orthodoxie religieuse ou supposée comme telle se sont développés de façon outrageuse.

C’était d’ailleurs la gendarmerie qui avait ouvert le feu, et justement à Bouchaoui : en 2000, il suffisait qu’un couple s’attable dans un café pour prendre un jus pour qu’il soit embarqué et présenté à la justice pour relation non conforme à la loi et parfois obligé à se marier si les deux personnes sont célibataires. Il a fallu un tollé général pour que cette «chasse aux couples» s’arrête.

Depuis, les atteintes aux droits individuels se sont accrues surtout pendant le mois de Ramadhan durant lequel des non-jeûneurs, même s’ils agissaient en cachette, étaient arrêtés, parfois sur simple dénonciation, et condamnés par les tribunaux.

La voie était désormais ouverte à tous les abus, marqués notamment par une surprenante chasse aux sorcières qui n’avait rien à avoir avec les traditions de tolérance des Algériens.

Les adeptes de la secte ahmadie – dont on dit pourtant qu’elle est soufie et pacifique – sont pourchassés et emprisonnés si par hasard ils sont découverts.

Les protestations internationales n’ont pas ébranlé un pouvoir figé dans ses certitudes. C’est surtout la femme qui est victime d’un tel climat, qu’elle soit en voiture, à pied, en famille, à la plage. Si elle proteste, elle reçoit généralement la même réponse des gens censés la protéger : «Pourquoi t’habilles-tu comme ça ?

Pourquoi sors-tu la nuit ? etc.» Sans parler de celle qui ne porte pas le hidjab, exposée aux insultes de voyous qui peuplent nos rues. Les lois qui condamnent de tels comportements existent, mais elles ne sont pas appliquées. Parce que la femme est encore et surtout vue chez nous comme un objet de désir.

Malheureusement, rien n’est fait concrètement pour combattre des comportements dérivés tout droit du salafisme et où chaque Algérien s’est autoproclamé vecteur de fatwas.