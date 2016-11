Commentaire : Voir plus loin

Réagissez

L’année 2017 sera difficile pour la majorité des Algériens. Experts, économistes, dirigeants de l’opposition et journalistes, tout le monde le dit et le répète. Même le Premier ministre l’a reconnu et admis de manière solennelle devant le parterre de walis réunis dernièrement en conclave à Alger. L’heure n’est sans doute plus au simple constat et on peut dire sans crainte que le citoyen lambda ne se fait plus d’illusion et sait à quoi s’attendre dans les jours à venir : «se serrer la ceinture» tout simplement.

Mais ce qu’il importe de savoir, c’est comment s’en sortir progressivement. Jamais, en effet, depuis la crise du début des années 1990, l’expression «sortie du tunnel» n'a été plus appropriée que dans le cadre de la conjoncture actuelle. Malheureusement pour l’instant, on ne sait ce que le pouvoir, le gouvernement, les responsables, les dirigeants ou, comme voudra désigner les décideurs, envisagent les perspectives du pays au-delà de l’immédiat, du court terme, pour que le quotidien des Algériens ne soit plus à la merci des aléas et des fluctuations des marchés pétroliers internationaux.

Car, hormis les dispositions fiscales — hausse de la TVA et ses répercussions sur les prix entre autres, tout comme la poursuite de la réduction des importations et qui entreront en vigueur à partir de janvier prochain — les gouvernants n’arrivent pas à se départir de cette vision à courte vue qui s’en tient à des mesures ponctuelles. En d’autres termes, l’absence de stratégie pour la sortie de crise se fait cruellement sentir, et ce, d’autant que toutes les prévisions «misent» sur une reprise graduelle des cours du brut dans les prochaines années sans que ceux-ci ne retrouvent le niveau des 100 dollars de 2014. La Banque mondiale table sur une hausse progressive qui pourrait atteindre difficilement la barre des 60 dollars en 2020.

Partant de toutes ces considérations, beaucoup d’experts estiment d’ores et déjà qu’on ne peut poursuivre une politique au coup par coup qui tiendra plus de considérations exclusivement consuméristes et prendre le risque de dilapider les réserves de change. Tout cela au détriment de la relance de l’appareil de production, jusqu’ici repoussée aux calendes grecques, alors que les opportunités se sont présentées plus d’une fois au moment où les cours pétroliers étaient nettement plus élevés.

Même si les importations ont baissé de près de 10 milliards de dollars en une année, il n’en demeure pas moins qu’on ne peut tabler indéfiniment sur la poursuite d’une telle politique pour espérer voir le bout du tunnel. Tant que l’on n’aura pas relancé l’industrie nationale et l’agriculture pour qu’elles se substituent progressivement et durablement aux importations, on prend le risque d’obérer encore davantage les finances du pays. Une donnée à ne pas perdre de vue, y compris dans la perspective du recours à l’endettement extérieur déjà évoqué ça et là, mais que beaucoup de spécialistes souhaitent voir sérieusement encadré et exclusivement réservé à cette fin. Encore faut-il que pour cela les dirigeants d’aujourd’hui aient une stratégie pour l’avenir du pays.