Commentaire : Un signal fort

L’étau se resserre autour du régime wahhabite. A la veille du 15e anniversaire du spectaculaire attentat du 11 Septembre 2001 aux Etat-Unis, le Sénat américain a adopté, vendredi, une loi autorisant les proches des victimes à poursuivre en justice les pays étrangers comme l’Arabie Saoudite, accusée d’être l’instigatrice de ces opérations criminelles. Rappelons que sur les 19 terroristes, 15 étaient saoudiens. Le président Barack Obama pourrait opposer son veto à ce texte.

Il sera difficile pour le locataire de la Maison-Blanche de soutenir une telle loi. Depuis 1947, suite à un accord conclu entre le président Harry S. Truman et le roi Abdelaziz, les Etats-Unis s’étaient engagés à protéger la famille royale saoudienne en échange d’une mainmise totale des compagnies américaines sur le pétrole saoudien. Les liens entre les deux pays sont devenus si étroits qu’il serait difficile pour l’un ou l’autre de les rompre brutalement.

Mais le 11 Septembre est passé par là. Même si les Américains avaient totalement fermé leur espace aérien, un avion saoudien plein de dignitaires du régime a été le seul autorisé à quitter les Etats-Unis. Pour ne pas avoir à rompre brutalement, Washington a interdit la publication d’une partie du rapport de la commission d’enquête sur le 11 Septembre. Cette partie parlait justement de l’implication saoudienne.

Mais le cœur n’y est plus. Les Américains ont commencé par limiter leur dépendance au pétrole saoudien en développant la production du pétrole de schiste. Les rapports du département d’Etat se sont mis à critiquer les violations des droits de l’homme — et elles sont multiples — par l’Arabie Saoudite. Ils se sont même rapprochés de l’Iran, ennemi juré des wahhabites et de la famille saoudienne.

Dans leur fanatisme et faisant preuve d’une horrible arrogance, les Saoudiens ont poursuivi leur politique agressive à travers le monde en finançant le terrorisme islamiste. Même s’ils le dénoncent publiquement — le summum de l’hypocrisie — il n’en demeure pas moins que Daech est leur dernière et monstrueuse création. Mais celle-ci est devenue une menace pour toute l’humanité. Outre son expansion spectaculaire en Syrie, en Irak et en Libye, Daech s’est mis à s’attaquer aux Européens, des alliés stratégiques, culturels, économiques, militaires et civilisationnels des Etats-Unis.

A partir des nouvelles donnes, il est devenu impératif pour le monde d’éradiquer le mal en s’attaquant à sa source. La principale n’est autre que le wahhabisme. En Belgique et en France notamment, après d’horribles attentats, des voix officielles s’étaient élevées pour dénoncer le comportement criminel des Saoudiens. La prise de conscience est désormais générale. Le régime saoudien peut encore continuer à faire du mal. Il survivra tant qu’il aura beaucoup de milliards de dollars pour déstabiliser la planète. Mais il est devenu un anachronisme qui n’a plus sa place au sein des nations ouvertes sur la démocratie et l’humanisme. La réaction du Congrès US est un signal fort.