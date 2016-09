Commentaire : Revoilà la chambre d’enregistrement

Réagissez

L’Assemblée populaire nationale (APN) a repris hier ses travaux dans le désintérêt total des citoyens. Cette session sera la plus longue de son histoire, nous dit son président, Mohamed Larbi Ould Khelifa. Elle durera, en effet, dix mois d’affilée. Cela ne veut pas dire pour autant que l’APN sortira de son traditionnel ronronnement. Car c’est une institution unique en son genre. Ceux qui y entrent le font par des calculs uniquement personnels, à de rares exceptions. Ils sont assurés d’avoir un salaire nettement plus élevé par rapport à la moyenne nationale.

Et, surtout, ils comptent devenir influents dans leur douar pour acquérir des privilèges auxquels n’accède pas le commun des Algériens. De ce fait, on trouve beaucoup «d’élus du peuple» qui ont eu maille à partir avec la justice. Le niveau politique est extrêmement faible, mais cela n’a aucune importance. Ce n’est qu’une simple chambre d’enregistrement.

C’est le pouvoir qui le veut, au point que l’Assemblée frise parfois et consciemment le ridicule, comme on l’a vu par exemple avec la loi sur les hydrocarbures, ou comme lorsqu’elle accepte d’être présidée par un individu comme Amar Saadani, à l’algérianité douteuse et qui se permet d’acheter un appartement dans un quartier chic de Paris pour, prétend-il, y héberger sa fille malade (rien que ça !).

Jamais l’APN n’a pris l’initiative de proposer des lois, d’où le peu de crédit que lui accordent les citoyens. Des partis de l’opposition, à savoir le RCD ou le PT, ont proposé l’ouverture de débats sur des sujets comme la corruption, par exemple, mais ils ont essuyé une fin de non-recevoir.

«L’argent sale a infiltré les institutions de l’Etat», avait révélé Ahmed Ouyahia.

Nul n’est mieux placé que lui pour faire un tel constat. Des hommes d’affaires véreux sont devenus membres influents de l’APN. N’a-t-on pas vu l’un d’eux s’opposer publiquement à l’imposition du chèque dans les transactions commerciales ? Signe que ces gens, sortis de nulle part, préfèrent travailler avec la «chkara» pour continuer à vivre dans l’opacité et empêcher l’Etat de jouer son rôle. Malheureusement, ils continuent à sévir jusqu’à ce jour et se sont même constitués en une sorte de mafia qui fait d’immenses torts à l’Algérie et est un véritable frein pour une vie démocratique réelle. N’a-t-on pas vu des députés se comporter publiquement en voyous ?

C’est cette assemblée des béni-oui-oui qui va encore chercher à tromper le peuple en entretenant une illusion démocratique. En plus, non seulement elle est inutile, mais elle coûte très cher au Trésor. Pour qu’elle marche au pas, le pouvoir n’a pas hésité à la corrompre avec des voitures luxueuses et un budget qui dépasse l’entendement.

Pauvre Algérie ! Et dire que la première Assemblée nationale a été dirigée par un ténor de la politique, Ferhat Abbas. Et ses députés étaient des patriotes intègres sortis tout droit de la résistance et qui n’avaient à cœur que les intérêts supérieurs du pays. A l’époque déjà, l’abbé Béranger, membre de la Constituante, avait prédit la situation actuelle : «L’Algérie entre dans l’histoire à reculons.»