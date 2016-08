Commentaire : Retraite et équité

Réagissez

A partir de l’année prochaine, les salariés ne pourront plus prétendre au départ à la retraite de manière anticipée avant l’âge de 60 ans, exception faite pour certains ayant exercé des métiers particulièrement pénibles. S’il est incontestable que l’application de cette disposition nécessite au préalable une concertation des pouvoirs publics avec les partenaires sociaux, syndicats et patronat, il n’en demeure pas moins que cela ne doit pas occulter le débat sur l’avenir de ce type de prestation sociale qui intervient, en règle générale, au terme d’une vie professionnelle de 32 ans d’activité.

Dans un contexte économique de plus en plus tendu, un tel débat franc et serein est plus que nécessaire aussi bien du côté des représentants de l’Etat que de la part de ceux des travailleurs et des employeurs privés, et ce, sans a priori ni tabou. Un contexte qui ne manque pas d’avoir – surtout à l’avenir – des répercussions directes sur la situation financière des caisses prestataires, à l’instar de la Caisse nationale de retraites (CNR), comme ce fut le cas en 2014, où celle-ci s’est retrouvée en déficit.

En dépit de la discrétion entretenue autour de cette question par les gestionnaires et les représentants de l’Etat, on peut supposer que cette situation, si elle ne s’est pas reproduite depuis, est inévitable à l’avenir. Surtout si les choses ne changent pas. Sans une réforme que beaucoup appellent de tous leurs vœux, loin de toute improvisation et sans précipitation aucune.

Car si pour l’instant, le nombre de retraités reste plus ou moins raisonnable par rapport aux six millions de cotisants aux Caisses nationale d'assurances sociales (CNAS), il n’en demeure pas moins qu’il subsiste une iniquité dans la répartition des prestations, tant que subsisteront des fonds spécifiques. Comme, par exemple, celui des cadres supérieurs de la nation, auprès duquel émargent en matière de retraite tous les «élus de la nation», les cadres nommés par décret présidentiel qui peuvent prétendre à 100% de leur traitement après avoir accompli 10 ans dans leur fonction.

Cette durée est ramenée à 18 mois pour un ministre ! Iniquité donc, alors que l’on refuse des départs avant 60 ans pour des citoyens «lambda», particulièrement exposés. Les salariés ont assurément le droit de savoir où va leur argent et vers qui. Car il est aberrant que la Sécurité sociale, instaurée dans l’optique de ses initiateurs pour financer, entre autres, le système de santé par la grâce du prélèvement à la source chez les salariés, se transforme en une «pompe à fric» au profit d’autres activités.

Alors que les prestations médicales assurées dans les structures de santé sont de plus en plus médiocres et souvent mal remboursées aux cotisants. L’autre menace reste celle du poids du secteur informel, avec ses 5 millions de salariés non déclarés qui risquent, si la situation n’est pas corrigée, d’être privés de retraite. Une injustice se profile à l’horizon.