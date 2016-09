Commentaire : Réhabiliter la politique

Réagissez

Les collectivités locales sont devenues le serpent de mer du débat sur la relance économique. Les professions de foi sur le rôle des APC et des administrations de wilaya dans la vie nationale se sont multipliées ces dernières années, notamment depuis la crise budgétaire, sans toutefois assister à des expériences probantes à travers les collectivités locales.

Depuis l’appel à la mobilisation lancé par le Premier ministre le 29 août 2015, devant les walis réunis à Alger et promus en cette circonstance en «pivot du dispositif anticrise», l’opinion publique est toujours en attente des premiers résultats des instructions gouvernementales. Le développement a ceci de particulier qu’il est vite remarqué par les populations locales. Le nouvel épisode des déclarations d’intention ayant eu lieu jeudi à l’APN vient confirmer que les autorités ne sont pas encore sorties de leur posture discursive, présentant l’impérieuse relance économique comme un projet sans cesse retardé.

Répondant à la question d’un député, à la fin de la semaine dernière, le ministre de l’Intérieur, l’un des rares à ne pas s’avouer vaincu en ces temps de «démissions en suspens», a annoncé que son secteur «allait adopter une série de mesures pour conférer davantage d'efficience au rôle de la collectivité locale». Ceci, bien entendu, dans le cadre des «objectifs de relance de l’économie locale». Le député auteur de la question pourrait répondre que les objectifs ou les engagements solennels ne peuvent pas faire vivre un pays qui, depuis deux ans et la disparition du filet de la rente pétrolière, est quasiment précipité dans le vide.

Ce que compte faire le département de M. Bedoui, dans l’effort titanesque de réanimation de la vie nationale à partir de la base, constitue un ensemble de projections qui viennent s’ajouter à l’agenda déjà très chargé de l’Exécutif. Il s’agit, entre autres, de la «valorisation de la ressource humaine» et «la restructuration de l’administration communale par la création de structures souples en adéquation avec la réalité». Après le long cheminement électoral pour la préservation du système en place, les autorités découvrent une nouvelle réalité, celle de la crise économique et un nouveau défi, celui de la création de richesses et de l’emploi.

Au-delà des mots et des projets, il faut admettre que, au sommet des institutions comme au niveau des collectivités locales, le problème est celui de la gouvernance. Les personnels sont pléthoriques et les qualifications, loin d’être rares, sont sous-exploitées ou ignorées. S’il y avait une volonté politique réelle, des démarches concrètes peuvent être engagées au bénéfice des collectivités locales, comme la levée du verrou réglementaire soumettant l’action des élus à l’approbation de l’administration.

Ce dispositif de contrôle mis en place après la survenue des APC islamistes au début des années 1990 est devenu au fil des années un outil implacable de neutralisation des assemblées élues. De même que les lois d’urgence, il doit être levé aujourd’hui. Des assemblées locales affranchies de la tutelle de l’administration, où pourra s’exprimer l’ambition politique et économique pour la collectivité, sont le seul gage pour sortir de l’ornière du sous-développement et de la bureaucratie. Après l’opération de désertification de la scène nationale engagée depuis plus d’une décennie, c’est le retour et la réhabilitation de l’initiative politique autonome qui peuvent insuffler, à la base, une réelle dynamique de développement.