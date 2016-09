Commentaire : Quand la mémoire revient

Réagissez

La Révolution de Novembre, c’est ce qui reste quand on a tout oublié. Après avoir désappris la culture, l’économie, le progrès social et les bases de la démocratie, la Guerre de Libération est le seul repère qui demeure pour tenter de se récréer un destin. Le ministère de l’Education nationale n’a pas surpris en décidant de consacrer, aujourd’hui, le premier cours de l’année scolaire à la mémoire de la Révolution de Novembre 1954.

Tous les gages de bonne volonté politique, d’ouverture sur l’universel, donc sur l’humanité, d’investissement pour consacrer le savoir et le progrès n’ont pas suffi pour faire taire les voix d’arrière-garde qui n’ont pas baissé le ton depuis le début de l’année. Pour rappeler le sacrifice des martyrs du combat libérateur en ce premier jour de rentrée scolaire, il fallait que le délitement soit maximal et la conscience nationale menacée par la folie de l’idéologie dominante.

Cette mesure décidée par le ministère de l’Education peut traduire un mea culpa des autorités dont l’œuvre, depuis l’indépendance, s’est globalement inscrite à contresens des idéaux de la génération qui a vaincu le colonialisme et mis fin à une injustice de plus d’un siècle. «Un seul héros, le peuple», apprenait-on à l’école, pour rayer des manuels scolaires les héros qui avaient un nom, un parcours et des idées. Plus grave, une décennie après l’accès à l’indépendance, l’école algérienne disparaissait sous le poids des programmes et des personnels enseignants importés des sociétés les plus marquées par les courants obscurantistes.

On oublia la Guerre de Libération nationale pour apprendre les lointaines batailles de conquêtes religieuses. Les seules personnalités du Mouvement national qui étaient citées dans les cours, elles le furent dans le seul but de les vilipender devant les élèves, amenant ces derniers à se détourner de l’histoire de leur pays. Si l’initiative du département de Mme Benghebrit est généreuse et salutaire, le cours prévu aujourd’hui autour de la mémoire de la Révolution gagnerait à être porté à la connaissance de l’opinion publique.

Au cas où les vieux réflexes du déni et de l’occultation n’ont pas quitté les centres de décision dans les administrations, il n’est pas exclu que le contenu proposé soit générique, désincarné, ne pouvant susciter l’intérêt et la réflexion chez les élèves. Il est traditionnel dans d’autres pays, où les élites sont imbues de leur culture et de leur passé, que, dans tous les établissements scolaires, soit lue la dernière lettre d’un condamné qui, à un moment de l’histoire, porta le souffle de liberté de tout un peuple.

Des monuments de l’héroïsme et du patriotisme jalonnent les pages d’histoire de l’Algérie. Ce serait un juste retour à la raison et à la mémoire si l’on se souvenait, dans nos écoles, du sacrifice de Ourida Meddad, défenestrée le 29 août 1957 dans un collège transformé en centre de torture par l’armée coloniale. Ou si l’on relisait la dernière lettre de Hassiba Ben Bouali qui, le 15 septembre de la même année, écrivait à ses parents : «Ne vous en faites surtout pas pour moi, il faut penser aux petits qui vont reprendre l’école et qui, j’espère, travailleront bien.»