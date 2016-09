Commentaire : Les vérités de la CJUE

Réagissez

C’est un coup de tonnerre dans un ciel que seul le Maroc croyait serein. Le peuple sahraoui a remporté hier une importante victoire judiciaire mais à la finalité éminemment politique, puisqu’il s’agit de son existence même. En effet, l’avocat général de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a tout simplement déclaré, à la reprise d’une plainte du Front Polisario quant à l’extension aux territoires sahraouis de l’accord commercial liant l’Union européenne et le Maroc, que «le Sahara occidental ne fait pas partie du territoire du Maroc», ajoutant que «ni l’accord d’association UE-Maroc ni l’accord de libéralisation ne lui sont applicables».

Ce haut responsable s’est livré à un véritable acte de pédagogie en rappelant à ceux qui ne sont pas censés ignorer de tels éléments que «le Sahara occidental est, depuis 1963, inscrit par l’ONU sur sa liste des territoires non autonomes qui relèvent de sa résolution (la 1514, ndlr) portant sur l’exercice du droit à l’autodétermination par les peuples coloniaux» et «souligné que l’Union (européenne) et ses Etats membres n’ont jamais reconnu que le Sahara occidental fait partie du Maroc ou relève de sa souveraineté». Et les décisions liées à cette position ne manquent pas. Il en est ainsi de l’accord agricole annulé en décembre 2015.

C’est exactement ce que les Etats-Unis avaient fait en 2005 en excluant les territoires du Sahara occidental de l’accord de libre-échange qu’ils s’apprêtaient à conclure avec le Maroc. Ce qui ramène les choses à leur point de départ et à appeler les choses par leur nom. Depuis une vingtaine d’années et malgré toutes les résolutions des Nations unies et l’accord conclu entre le Front Polisario et le Maroc que les pays européens avaient décidé de soutenir, l’Europe tente de s’en éloigner. Une question d’intérêts disait-on alors, au point d’inventer toutes sortes d’arguments, faux évidemment, comme celui qui consiste à considérer le Maroc comme une autorité de fait.

C'est pourtant l’ONU qui, dans un avis juridique rendu en 2003, avait qualifié le Maroc de puissance occupante, détruisant cette approche qui permettait à l’Europe de conclure des affaires, et au Maroc de faire entériner son occupation du Sahara occidental. Ce qui a suffi pour que la vérité soit mise en avant, et bien avant les affaires. Mais rien n’y fait et l’Europe, après des accords de pêche incluant les eaux territoriales sahraouies, a intégré d’autres produits issus de ces mêmes territoires à son accord de partenariat avec le Maroc.

C’est cette vérité qui a été dévoilée ces derniers mois avec le recours du Front Polisario reconnu comme partie liée à ce conflit, conformément aux résolutions de l’ONU et à son plan de paix, identifiant les deux parties au conflit, l’autre étant le Maroc. Les choses étant claires encore une fois, que fera l’Europe, car c’est encore et toujours une question de droit et de justice ?