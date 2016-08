Commentaire : Le meilleur combat

Réagissez

Le président Barack Obama, lors de sa prestation de serment en 2013 pour un second mandat, a prononcé un discours dans lequel il a souligné la nécessité de réformer l’école américaine pour l’adapter à son temps. Voilà donc le président de la première puissance mondiale, qui est à l’avant-garde de la recherche scientifique, la seule à avoir envoyé des hommes sur la Lune, qui a contribué de façon extraordinaire au développement des traitements pour la santé, voilà cette puissance qui remet en cause son système scolaire alors qu’elle est aussi à l’avant-garde en matière pédagogique. Ses scientifiques ont soulevé le problème.

Pour aiguiser l’esprit critique des enfants, il est nécessaire de développer davantage l’enseignement des mathématiques et des sciences. L’histoire donne raison à ces hommes qui réfléchissent sans cesse au devenir des sociétés. L’humanité n’a avancé que parce qu’elle a développé les sciences. L’islam, en ce sens, est un exemple. Dès son apparition, ses savants ont développé l’astrologie, la chimie, les mathématiques ; ils ont étudié et traduit les philosophes grecs.

C’est grâce à cette religion que le monde connaît aujourd’hui l’héritage grec. L’islam a été le véritable précurseur de la recherche scientifique à une époque où l’Occident se débattait dans le Moyen-Age. Ne dit-il pas qu’il faut rechercher la science «du berceau au tombeau» et la demander «jusqu’en Chine s’il le faut» ? Lorsque Nouria Benghebrit a été nommée à la tête du ministère de l’Education nationale, elle a trouvé un secteur totalement sinistré, avec un enseignement au rabais qui n’était pas fait pour créer l’homme de demain.

Femme de science, pédagogue ayant fait ses preuves à l’échelle internationale, elle s’est attelée à la lourde et complexe tâche de lancer une école nouvelle, une école réformée, qui propulse réellement le jeune Algérien dans le XXIe siècle. Elle s’est attelée avec courage et détermination à la tâche. Mais il y a les ennemis intérieurs de l’Algérie qui ont vu dans son action un projet contre le leur qui vise à plonger l’Algérie dans l’obscurantisme et le moyen-Age. Ils se sont d’abord attaqués de façon indigne à sa vie privée.

Ces charlatans et ces raqis qui utilisent l’islam pour entraîner les Algériens dans la régression, le crétinisme et la débilité, pour leur ôter leur sens critique afin qu’ils puissent gérer impunément les âmes, ces charlatans donc, la combattent avec un discours mensonger. Et ils sont prêts à mettre à nouveau l’Algérie à feu et à sang, comme l’a fait leur frère aîné, le FIS, dans les années 1990.

Ils veulent imposer à la société le wahhabisme, cette plaie qui est au XXIe siècle ce qu’a été le nazisme pour le XXe. Les «savants» saoudiens disent bien que la Terre est plate et non ronde. Mme Benghebrit, face à toutes les mesquineries, la misogynie islamiste, les propos indécents des manipulateurs de la religion, a prouvé qu’elle est une battante en ne baissant pas la garde devant des aventuriers en perte de vitesse. La société est désormais vaccinée contre la démagogie de ces ennemis de l’islam.