Commentaire : Le livre blanc de l’école algérienne

La disponibilité et la mise à la disposition des élèves des manuels scolaires, tous paliers d’enseignement confondus, et cela dès la rentrée scolaire, constituent chaque année un véritable casse-tête pour les parents. La nouvelle année scolaire, qui entame sa troisième semaine, ne fait pas exception. Les rituelles chaînes et cohues devant les points de vente de l’Office national des publications scolaires (ONPS) ont une fois de plus fait leur apparition, même si le déplacement n’est pas toujours pleinement récompensé.

Les listes de livres ne sont satisfaites que partiellement. Au gré des arrivages qui se font avec parcimonie et de façon improvisée, imposant aux parents d’élèves qui ont abandonné travail et autres obligations de faire le siège en permanence devant les points de vente dans l’espoir de décrocher la timbale. Les assurances données chaque année par les responsables du ministère de l’Education nationale quant à la disponibilité du livre scolaire sont contredites sur le terrain par les perturbations que connaît l’opération de distribution.

Le dispositif mis en place a révélé de graves carences qui nécessitent des instruments plus adaptés et une politique débureaucratisée de fabrication et de distribution du livre scolaire. Au niveau de la tutelle, on assure que le livre est disponible et que le flottement constaté dans certaines wilayas est dû à des dysfonctionnements dans les circuits de distribution. Cette fatalité à la résignation à laquelle on semble inviter les parents d’élèves ne doit pas servir de prime à la médiocrité et à la fuite des responsabilités, car il s’agit d’un secteur sensible qui engage l’avenir du pays.

Comme si, outre les inquiétudes que nourrissent les parents d’élèves face à la détérioration de la qualité de l’enseignement et à l’ampleur du phénomène des déperditions scolaires, dont on ne semble pas prendre conscience de la gravité sur la cohésion sociale, on joue avec délectation sur leurs nerfs avec cette histoire de chasse au trésor des manuels scolaires. L’initiative laissée aux établissements de prendre en charge la distribution du livre au profit de leurs élèves n’a pas réussi à vaincre les fortes résistances à la normalisation à l’intérieur du secteur. Les quotas de livres programmés ne sont honorés ni en quantités demandées ni dans les délais requis.

De nombreux établissements scolaires publics et privés se trouvent aujourd’hui encore dans l’attente de leurs précieux colis. Le phénomène est récurrent pour se hasarder à mettre cette énième rentrée ratée également sur le plan de la distribution du livre scolaire sur le compte d’un complot contre la ministre de l’Education nationale, Nouria Benghebrit, qui peine à réformer le système éducatif et les mentalités rétrogrades qui militent pour le statu quo et l’idéologisation de l’école.

Eprouvé par la guerre autour de l’orientation des contenus pédagogiques des programmes que se livrent les forces de la modernité et celles de l’arriération et de l’archaïsme, confronté aux grèves cycliques qui le secouent, au faible niveau de l’enseignement et de l’enseignant, au casse-tête de la non-disponibilité du livre scolaire, le secteur de l’éducation n’en finit pas de manger son pain noir. Le pari de la charte de stabilité signée entre la tutelle et les partenaires sociaux apparaît comme une coquetterie politique difficile à concrétiser.