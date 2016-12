Commentaire : Le drame d’Alep, ville martyre

Réagissez

Alors que se tient, depuis hier à Alger, une importante réunion africaine consacrée à la lutte antiterroriste, à des milliers de kilomètres de là, en Syrie, se joue le drame de la ville d’Alep, où des milliers de personnes, essentiellement des enfants, des femmes et des vieillards, sont aujourd’hui prises entre deux feux, subissant un déluge de flammes, de sang et de larmes depuis des semaines, voire des mois. Chaque jour, ce sont des dizaines de victimes civiles que l’on enregistre au cœur de ce qui semble, a priori, une bataille sans fin pour le contrôle de cette ville.

Sa population est, aujourd’hui encore, otage d’affrontements qui durent depuis quatre ans entre les troupes de Bachar Al Assad soutenues par la Russie, l’Iran, et une nébuleuse de «rebelles au régime», où il devient de plus en plus évident que le poids des terroristes de Daech ou de l’ancienne Al Qaîda, recyclée en d’autres groupes actifs sous de nouvelles appellations, soutenus par l’Arabie Saoudite, le Qatar et la Turquie, pèse sur le sort de la ville martyre.

Elle-même vidée d’une bonne partie de sa population qui a réussi à fuir ce véritable enfer sur terre. Rien pour l’instant ne semble pouvoir arrêter la folie meurtrière des hommes, ni les appels à la raison de l’ONU et des autres organisations non gouvernementales, ni les missions de bons offices proposées par des personnalités, voire certaines parties de la communauté internationale. On ne compte plus les accords de trêve des affrontements ou de paix provisoire, immédiatement violés dès leur conclusion.

Sans doute parce que, d’une manière générale, le conflit qui se déroule en Syrie a toujours été au cœur d’une confrontation géostratégique entre puissances régionales pour le leadership dans cette partie du monde. On en veut pour preuve l’intention du président turc, M. Erdogan, annoncée hier, d’appeler Vladimir Poutine pour essayer de sauver l’accord de trêve conclu mardi dernier et rompu quelques heures après sa conclusion.

L’ombre des grandes puissances et des pays de la région, comme la Turquie, le Qatar ou l’Iran, plane toujours sur toute issue au conflit syrien. Surtout quand on sait l’implication directe de la Turquie, par exemple, dans l’aide matérielle apportée aux groupes terroristes agissant en Syrie par le biais des services secrets d’Erdogan. Des révélations faites par la presse turque qui ont valu procès, condamnations et même emprisonnement aux journalistes qui ont dévoilé ce double jeu des autorités d’Ankara.

Quant au Qatar, sa pratique de l’entrisme se retrouve là où l’intégrisme religieux se veut un acteur de la scène politique de certains pays musulmans, y compris en dehors de la région moyenne-orientale. L’Egypte vient une fois de plus de dénoncer l’implication, d’une certaine manière, du Qatar dans l’attentat contre une église au Caire, qui a fait 25 morts en début de semaine.