Commentaire : Gouvernance de l’échec

En insistant sur l’exigence du maintien de la stabilité et de la paix sociale, le Premier ministre, qui aura consacré beaucoup de son temps aux réunions avec les walis, savait que le train des mesures engagées par le gouvernement dans le domaine économique ne manquera pas de frapper de plein fouet les populations locales. Longtemps présentée comme un exploit dans une région bouleversée par les révoltes dites du Printemps arabe, la stabilité s’avère désormais un défi à relever et une mission périlleuse pour les autorités en charge du destin national.

Le gel ou l’annulation de projets souvent structurants, parfois en rapport avec des secteurs aussi névralgiques que la santé, ont été décidés et mis à exécution sans grand dommage immédiat à travers le territoire. Aux yeux des citoyens, la suspension de projets n’est pas surprenante dans un pays où des chantiers traînent en longueur depuis des décennies. Le gouvernement savait qu’il pouvait opérer des coupes sombres dans les plans de développement sans subir de revers politiques ou sociaux.

Cependant, les données vont complètement changer de nature avec l’entrée en vigueur des mesures financières qui viennent d’être votées par l’APN, s’ajoutant à celles déjà mises en route l’année dernière. Le citoyen a assimilé l’idée de la crise et sait que les lendemains seront durs. Quand les appréhensions seront supplantées par la réalité de la paupérisation et le pouvoir d’achat des larges franges de la population usé jusqu’à la corde, les parades pour faire face à la colère populaire ne seront pas nombreuses.

L’autosatisfaction affichée par les partis de la «majorité parlementaire» ayant accompagné ces réformes de l’urgence, basées globalement sur un nouveau relèvement des taxes, ne font qu’ajouter du cynisme à une gouvernance de l’échec. Le détachement avec lequel l’Exécutif est en train d’administrer les coups de boutoir économiques contre la société suscite également une vraie perplexité parmi les observateurs, qui ont longtemps et vainement attendu quelque changement de dernière chance dans les équipes dirigeantes.

Ce sont les mêmes responsables qui appelaient, lors des campagnes électorales, au gaspillage de l’argent public, notamment celui injecté dans les dispositifs d’emploi des jeunes, qui recadrent aujourd’hui leur discours sur la nécessité de sauvegarder la stabilité en renonçant à un niveau de vie déjà bien précaire. En annonçant, toujours devant les walis, que l’année 2017 sera difficile, le Premier ministre pensait sans doute aux chances de réussite de l’action gouvernementale et de son programme de «diversification de l’économie».

Les difficultés qui peuvent bouleverser la scène nationale sont celles qui seront vécues par les populations les plus pauvres et pour lesquelles les échéances électorales fixées par le même gouvernement seront complètement vidées de leur sens et de leur opportunité. Le pouvoir, qui a jusqu’ici réussi dans la gestion de son modèle politique bâti sur l’autoritarisme, aura moins de marge de manœuvre en voulant tester les capacités de résilience économique de la société.