Commentaire : Flou paralympique

La sélection nationale de goalball qui participe aux Jeux paralympiques de Rio, au Brésil, risque d’être sévèrement sanctionnée par le Comité paralympique international (IPC) au motif présumé de boycott de la rencontre qui devait opposer hier nos représentants à la sélection d’Israël. Absents à la première rencontre contre la sélection des Etats-Unis puis à celle d’hier, les athlètes algériens et leur staff technique n’ont pu rejoindre Rio à l’ouverture des Jeux en raison de difficultés de correspondance à l’aéroport de Rome, selon l’explication officielle fournie à l’AFP par le porte-parole de la délégation algérienne.

L’argument ne semble pas avoir convaincu les instances internationales du sport paralympique qui ont aussitôt ouvert une enquête pour déterminer s’il ne s’agit pas d’un acte politique prémédité et programmé, d’un boycottage pour éviter d’affronter l’équipe d’Israël. Le Comité olympique algérien demeure pour l’heure silencieux face à cette polémique qui prend un contour politique visant à épingler la sélection algérienne de goalball et, au-delà, discréditer l’Algérie présentée comme un pays qui viole les principes de paix et de rapprochement des peuples qui fondent le sport olympique.

La réaction d’un membre de la délégation algérienne imputant l’absence de l’équipe nationale aux deux premières rencontres à un fâcheux contretemps de correspondance dans le voyage de la délégation pour rejoindre Rio, écartant ainsi sans le dire explicitement toute velléité de boycottage, comme le suspecte fortement le Comité paralympique international est un fait majeur nouveau dans la position traditionnelle de l’Algérie face à des événements similaires, où elle s’est toujours distinguée par des avis franchement tranchés qui ne laissent place à aucune interprétation.

Si la déclaration du porte-parole de la délégation algérienne est adoubée par les instances olympiques algériennes — qu’on imagine mal faire de la résistance sur des dossiers aussi sensibles par rapport à la position officielle de l’Etat algérien — cela signifie que l’Algérie a rompu avec un principe non négociable de sa politique extérieure excluant tout contact, sous quelque forme que ce soit, avec Israël. Ainsi donc, à décoder le message du staff de la délégation algérienne, on pourrait comprendre que notre pays n’avait aucune objection à rencontrer l’équipe israélienne, n’était ce grain de sable de la correspondance !

Quelles que soient les explications que l’on pourra fournir dans les prochaines heures côté officiel — si toutefois l'on consent à communiquer sur cette polémique qui enfle déjà —, le doute est semé dans les esprits des Algériens et, de manière plus générale, des sympathisants de la cause palestinienne sur la position avant-gardiste de l’Algérie par rapport à ce conflit.

De manière récurrente, des polémiques sur fond d’événements culturels et sportifs s’invitent en Algérie aussi dans les médias et la classe politique à l’occasion de la sortie d’un livre ou d’une déclaration d’une personnalité du monde des arts et des lettres suscitant un recadrage immédiat et ferme des médias publics, censés exprimer la position officielle. Le silence observé par les autorités et les médias officiels par rapport à cette polémique dénote un embarras réel dans la gestion de ce dossier, qui pèche par une absence totale de visibilité et de lisibilité politique. Seule une déclaration officielle pourrait remettre les pendules à l’heure.